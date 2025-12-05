Что известно о ситуации с замороженными активами России?

В частности отмечались, что их не следует использовать для "продолжения войны", пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Исключение из санкций: США ослабили ограничения для российской компании "Лукойл"

На этой неделе ЕС выдвинул предложение использовать замороженные активы как гарантию для кредита на 90 миллиардов евро, который должен покрыть экономические и военные потребности Украины на следующие два года. На территории Евросоюза находится около 210 миллиардов евро замороженных российских активов.

Переговоры происходят в критический момент для Украины, ведь США давят на Киев, чтобы тот согласился на потенциально невыгодное мирное соглашение с Россией,

– говорится в материале.

Украина в частности рискует остаться без денег уже в начале следующего года.

Администрация Трампа сократила большинство американской помощи, переложив ответственность на Европу.

Также Вашингтон рассматривает российские активы как часть своих предложений по запуску мирных переговоров с Москвой.

Мирный план США был изменен после того, как появился в прошлом месяце, но активы остаются одним из ключевых камней преткновения. Европейские лидеры настаивают, что решение об использовании активов – исключительно европейское дело, ведь большинство замороженных средств хранится в Европе.

Фридрих Мерц Канцлер Германии Нет никакой возможности передать деньги, которые мы мобилизуем, США. Американское правительство это знает, и это также позиция немецкого правительства на переговорах. Это также европейский консенсус. Абсолютно никаких разногласий здесь нет. Эти деньги должны пойти Украине – они должны помогать Украине.

План ЕС по использованию активов сталкивается и с внутренней оппозицией, особенно со стороны Бельгии, где хранится большинство средств. Бельгия утверждает, что еще не получила достаточных гарантий того, что не останется один на один с расходами, если Москва в будущем выиграет какие-то иски по возврату активов. Также она отмечает, что использование замороженных средств может подвергнуть Европу и ее компании риску российских ответных действий.

Обратите внимание! Государственный бюджет Бельгии получил сотни миллионов евро налоговых поступлений из замороженных средств, хотя страна утверждает, что эти деньги направляются на помощь Украине.

Отказ Бельгии от плана остается главным препятствием для его одобрения перед саммитом лидеров ЕС в этом месяце, на котором блок попытается утвердить предложения,

– отметили в Bloomberg.

ЕС предложил обеспечить кредит с помощью бюджета блока или через двусторонние гарантии государств-членов. Активы будут оставаться замороженными, а Киев должен будет возвращать кредит только в том случае, если Россия согласится финансировать восстановление страны и компенсировать нанесенный войной ущерб.

Кроме Бельгии, против плана выступают Венгрия и Словакия. Тогда как для принятия решения требуется лишь квалифицированное большинство государств-членов.

Заметьте! Комиссия также рассматривала вариант выпуска общего долга в случае, если не удастся достичь согласия по использованию замороженных активов. Но государства, включая Германию, отвергают эту идею, а требование единодушия делает ее маловероятной.

Напомним, что против "репарационного" займа выступил также Европейский центральный банк. Об этом пишет FT.

Дело в том, что это нарушает мандат ЕЦБ. Также в банке считают, что подобная идея создает риск для рынков и потенциального кризиса ликвидности ЕС.

В частности такой шаг фактически означал бы монетарное финансирование правительств, что запрещено договорами Евросоюза.

Что еще известно о замороженных активах России?