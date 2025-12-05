Що відомо про ситуацію з замороженими активами Росії?

Зокрема наголошувалися, що їх не слід використовувати для "продовження війни", пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Цього тижня ЄС висунув пропозицію використати заморожені активи як гарантію для кредиту на 90 мільярдів євро, який має покрити економічні та військові потреби України на наступні два роки. На території Євросоюзу знаходиться близько 210 мільярдів євро заморожених російських активів.

Переговори відбуваються у критичний момент для України, адже США тиснуть на Київ, щоб той погодився на потенційно невигідну мирну угоду з Росією,

– йдеться у матеріалі.

Україна зокрема ризикує залишитися без грошей вже на початку наступного року.

Адміністрація Трампа скоротила більшість американської допомоги, переклавши відповідальність на Європу.

Також Вашингтон розглядає російські активи як частину своїх пропозицій щодо запуску мирних переговорів з Москвою.

Мирний план США був змінений після того, як з’явився минулого місяця, але активи залишаються одним з ключових каменів спотикання. Європейські лідери наполягають, що рішення про використання активів – виключно європейська справа, адже більшість заморожених коштів зберігається в Європі.

Фрідріх Мерц Канцлер Німеччини Немає жодної можливості передати гроші, які ми мобілізуємо, США. Американський уряд це знає, і це також позиція німецького уряду на переговорах. Це також європейський консенсус. Абсолютно ніяких розбіжностей тут немає. Ці гроші повинні піти Україні – вони мають допомагати Україні.

План ЄС щодо використання активів стикається і з внутрішньою опозицією, особливо з боку Бельгії, де зберігається більшість коштів. Бельгія стверджує, що ще не отримала достатніх гарантій того, що не залишиться сам на сам із витратами, якщо Москва у майбутньому виграє якісь позови щодо повернення активів. Також вона зазначає, що використання заморожених коштів може піддати Європу та її компанії ризику російських відповідних дій.

Зверніть увагу! Державний бюджет Бельгії отримав сотні мільйонів євро податкових надходжень із заморожених коштів, хоча країна стверджує, що ці гроші спрямовуються на допомогу Україні.

Відмова Бельгії від плану остається головною перешкодою для його схвалення перед самітом лідерів ЄС цього місяця, на якому блок спробує затвердити пропозиції,

– наголосили у Bloomberg.

ЄС запропонував забезпечити кредит за допомогою бюджету блоку або через двосторонні гарантії держав-членів. Активи залишатимуться замороженими, а Київ муситиме повертати кредит лише в тому разі, якщо Росія погодиться фінансувати відбудову країни та компенсувати завдану війною шкоду.

Крім Бельгії, проти плану виступають Угорщина та Словаччина. Тоді як для ухвалення рішення потрібна лише кваліфікована більшість держав-членів.

Зауважте! Комісія також розглядала варіант випуску спільного боргу у разі, якщо не вдасться досягти згоди щодо використання заморожених активів. Але держави, включно з Німеччиною, відкидають цю ідею, а вимога одностайності робить її малоймовірною.

Нагадаємо, що проти "репараційної" позики виступив також Європейський центральний банк. Про це пише FT.

Річ у тім, що це порушує мандат ЄЦБ. Також у банку вважають, що подібна ідея створює ризик для ринків та потенційної кризи ліквідності ЄС.

Зокрема такий крок фактично означав би монетарне фінансування урядів, що заборонено договорами Євросоюзу.

Що ще відомо щодо заморожених активів Росії?