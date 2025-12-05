З моменту створення ініціативи НАТО PURL з фінансування купівлі американської зброї для потреб України такі внески зробила 21 країна на понад 4 мільярди доларів.
Як повідомляє "Європейська правда", такі цифри розкрив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Очільник МЗС зазначив, що за останні дні до ініціативи PURL долучилися ще п’ять країн, також надійшло вісім додаткових внесків від тих, які вже брали участь.
"Вперше відбулося розширення кола учасників цієї програми, яка зокрема закриває левову частину наших потреб у зміцненні ППО, на країни за межами Альянсу – завдяки приєднанню Австралії та Нової Зеландії", – розповів Андрій Сибіга.
Всього зустріч міністрів НАТО у Брюсселі принесла домовленості на постачання зброї за програмою PURL орієнтовно на мільярд доларів.
"На сьогодні вже 21 країна бере участь у PURL – на загальну суму зобовʼязань у 4,18 мільярда доларів. Ми дуже вдячні кожній з них", – зазначив Сибіга.
Ми дуже вдячні кожній з них.
Все це — конкретні речі, які посилюють наш захист і дають нашим воїнам те, що потрібно для відбиття російських ударів. Але не менш важлива і політична складова. У залі Ради Україна-НАТО я відчував одностайність та рішучість підтримувати Україну. Як у мирних зусиллях, так і в протистоянні ворогу на полі бою. Більше того, формуємо розуміння, що чим сильніші позиції України на полі бою, тим сильніші наші позиції за столом переговорів. Це також впливає на конкретні рішення про підтримку.