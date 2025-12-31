Кого вилучили зі санкційного списку США?

Мова йде про Олександру Буріко, яка раніше була старшою віцепрезиденткою "Сбербанку" та обіймала посаду заступниці голови правління, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів США.

Під санкції США Буріко потрапила ще у травні 2022 року. Тоді Вашингтон запровадив обмеження загалом проти восьми топкерівників "Сбербанку".

Тоді в американському Мінфіні говорили, що ці "особи і структури критично важливі для здатності Росії вести війну проти України".

Запроваджені проти них санкції мали на меті обмежити можливості фінансової установи надавати підтримку воєнній машині диктатора Володимира Путіна.

Важливо! Разом з тим санкції проти "Сбербанка" увели трохи раніше, у квітні 2022 року. Вони залишаються чинними й дотепер та включають заборону на будь-які фінансові операції з компаніями чи громадянами США. Активи банку також заморозили.

Чому зняли санкції з Буріко?

Буріко була серед топменеджерів і членів ради директорів "Сбербанку", які залишили його невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, пише Reuters.

В уряді США запевняють, що вона розірвала зв’язки зі "Сбербанком" і довела, що обставини, через які проти неї запровадили санкції, більше не чинні.

Тому рішення про зняття обмежень Мінфін ухвалив у межах стандартної адміністративної процедури у відповідь на клопотання про перегляд санкцій.

Ефективність санкцій полягає не лише в можливості їх запроваджувати, а й у готовності скасовувати обмеження відповідно до закону,

– підкреслив представник уряду.

Варто знати! За даними видання, у грудні 2024 року Буріко подала позов проти Міністерства фінансів США до федерального суду у Вашингтоні. Вона заявила, що розірвала всі зв’язки зі "Сбербанком" через кілька днів після запровадження санкцій, тому її подальше перебування у санкційному списку є незаконним. Проте наразі розгляд справи ще триває.

