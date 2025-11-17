Про це 24 Каналу розповів спеціаліст зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов, зауваживши, що показовою була заява держсекретаря США Марко Рубіо. Він чітко пояснив, що далі робитимуть Сполучені Штати.

Як США тиснутимуть на Росію?

Як наголосив Богданов, нещодавно Марко Рубіо заявив, що Штати зосередяться на тому, аби контролювати дотримання вже наявних санкцій. І це насправді те, що потрібно Україні.

Саме це Штати мають робити. Важливіше це контролювати, ніж запроваджувати нові санкції. Я сподіваюся, що повноцінний запуск санкцій 30 грудня супроводжуватиметься тиском на тіньовий флот Росії,

– сказав Богданов.

Вже видно, що російська економіка перебуває в жахливому стані. Потрібно дотискати ворога на цьому напрямку. Над цим активно працює Україна. Зокрема варто згадати нещодавній удар по Новоросійську.

Зверніть увагу! 14 листопада Сили оборони України вдарили по порту в Новоросійську. Внаслідок удару там призупинили експорт нафти. ЗМІ пишуть, що Україна змогла одним ударом зупинити близько 2% світових поставок нафти.

