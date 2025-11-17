Об этом 24 Каналу рассказал специалист по стратегическим коммуникациям, публицист Юрий Богданов, отметив, что показательным было заявление госсекретаря США Марко Рубио. Он четко объяснил, что дальше будут делать Соединенные Штаты.
Как США будут давить на Россию?
Как отметил Богданов, недавно Марко Рубио заявил, что Штаты сосредоточатся на том, чтобы контролировать соблюдение уже имеющихся санкций. И это на самом деле то, что нужно Украине.
Именно это Штаты должны делать. Важнее это контролировать, чем вводить новые санкции. Я надеюсь, что полноценный запуск санкций 30 декабря будет сопровождаться давлением на теневой флот России,
– сказал Богданов.
Уже видно, что российская экономика находится в ужасном состоянии. Нужно дожимать врага на этом направлении. Над этим активно работает Украина. В частности стоит вспомнить недавний удар по Новороссийску.
Обратите внимание! 14 ноября Силы обороны Украины ударили по порту в Новороссийске. В результате удара там приостановили экспорт нефти. СМИ пишут, что Украина смогла одним ударом остановить около 2% мировых поставок нефти.
Санкции против России: кратко
- Марко Рубио заявил, что США дошли до предела во введении новых санкций против России. Теперь они сосредоточат внимание на том, чтобы выполнять все введенные ограничения.
- Недавние санкции от США существенно затрудняют перевозки российской нефти. В СМИ наглядно показали, с какими трудностями столкнулся враг.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что в этом году фиксируют значительное снижение добычи и переработки российской нефти. Такой результат удалось достичь благодаря санкциям и дальнобойным ударам по России.