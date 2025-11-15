Об этом 24 Каналу рассказал специалист по коммуникации общественной организации Razom We Stand Максим Гардус, отметив, что в Болгарии и Румынии рассматривается возможность национализации активов компании "Лукойл". Он объяснил, к каким последствиям для России это приведет.

Какие меры принимают страны, чтобы защититься от санкций?

Гардус отметил, что в Болгарии и Румынии есть огромные российские нефтяные предприятия. А в Молдове – сеть автозаправочных станций и терминал для заправки самолетов в Кишиневском аэропорту. В каждой из этих стран принимают различные меры, чтобы обезопасить себя от санкций США против российских нефтяных компаний.

Обратите внимание! Виктору Орбану, по его словам, удалось договориться с Дональдом Трампом относительно освобождении Венгрии от американских санкций за импорт российской нефти и газа на один год. Однако это решение Трампа подверглось критике, ведь нивелирует серьезность намерений США по санкционной политике против России.

Например, в Румынии, по его словам, довольно гладко предоставили всем полномочия, хотя были протесты пророссийской оппозиции, однако в этой стране она не так сильна.

В Болгарии это почти превратилось в кризис, потому что парламент разделился пополам. Были споры между президентом и премьером, и все же приняли закон, и довольно большой завод "Лукойл" будет национализирован, а потом уже выставлен на приватизацию,

– сказал он.

В то же время Молдова запросила экстренную помощь у Румынии, которая имеет запасы нефти и является производителем собственной. Бухарест имеет месторождение и довольно старый нефтегазовый сектор.

Для Молдовы внешнее сообщение через самолеты очень важно в сегодняшних условиях. Они не хотят попасть под санкции, а стремятся быстро привести решение по национализации, чтобы успеть до 21 ноября, – заметил специалист по коммуникации,

– отметил специалист по коммуникации общественной организации Razom We Stand.

Для Молдовы это очень важно, потому что она является достаточно бедной страной, и вопрос цены на нефть для нее является чувствительным. Кроме того, хоть правящая партия недавно выиграла выборы, но сделала это еле-еле. Поэтому, по мнению Гардуса, еще одно социальное возмущение из-за или подорожания бензина, или его полного отсутствия, президенту Марии Санду совсем не нужно.

Какой удар санкции нанесут пророссийскому влиянию в Европе?

"В Болгарии пророссийская оппозиция нарисовала активную медийную кампанию, что будет апокалипсис, все остановится, инфляция подскочит на 6% и все такое прочее. Поэтому они также очень быстро ищут пути, чтобы взять предприятие под контроль и чтобы оно не прекращало работу. Просто Россия меняется на Болгарию, и завод продолжает работать. То же самое будет происходить в Румынии", – отметил Максим Гардус.

Эти процессы важны, по его словам, не только потому, что способствуют, чтобы в России было меньше денег, но и потому, что уменьшают влияние России в этих странах. Российский бизнес в любой стране создает вокруг себя клиентелу из местных политиков, которые продвигают их интересы. Ведь гораздо легче финансировать пророссийскую партию, когда есть большой завод в этой стране.

Он добавил, что без российского бизнеса пророссийской пятой колонне в этих странах станет еще труднее, и это хорошо для Украины.

