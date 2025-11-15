Об этом 24 Каналу рассказал специалист по коммуникации общественной организации Razom We Stand Максим Гардус, отметив, что в Болгарии и Румынии рассматривается возможность национализации активов компании "Лукойл". Он объяснил, к каким последствиям для России это приведет.
Какие меры принимают страны, чтобы защититься от санкций?
Гардус отметил, что в Болгарии и Румынии есть огромные российские нефтяные предприятия. А в Молдове – сеть автозаправочных станций и терминал для заправки самолетов в Кишиневском аэропорту. В каждой из этих стран принимают различные меры, чтобы обезопасить себя от санкций США против российских нефтяных компаний.
Обратите внимание! Виктору Орбану, по его словам, удалось договориться с Дональдом Трампом относительно освобождении Венгрии от американских санкций за импорт российской нефти и газа на один год. Однако это решение Трампа подверглось критике, ведь нивелирует серьезность намерений США по санкционной политике против России.
Например, в Румынии, по его словам, довольно гладко предоставили всем полномочия, хотя были протесты пророссийской оппозиции, однако в этой стране она не так сильна.
В Болгарии это почти превратилось в кризис, потому что парламент разделился пополам. Были споры между президентом и премьером, и все же приняли закон, и довольно большой завод "Лукойл" будет национализирован, а потом уже выставлен на приватизацию,
– сказал он.
В то же время Молдова запросила экстренную помощь у Румынии, которая имеет запасы нефти и является производителем собственной. Бухарест имеет месторождение и довольно старый нефтегазовый сектор.
Для Молдовы внешнее сообщение через самолеты очень важно в сегодняшних условиях. Они не хотят попасть под санкции, а стремятся быстро привести решение по национализации, чтобы успеть до 21 ноября, – заметил специалист по коммуникации,
– отметил специалист по коммуникации общественной организации Razom We Stand.
Для Молдовы это очень важно, потому что она является достаточно бедной страной, и вопрос цены на нефть для нее является чувствительным. Кроме того, хоть правящая партия недавно выиграла выборы, но сделала это еле-еле. Поэтому, по мнению Гардуса, еще одно социальное возмущение из-за или подорожания бензина, или его полного отсутствия, президенту Марии Санду совсем не нужно.
Какой удар санкции нанесут пророссийскому влиянию в Европе?
"В Болгарии пророссийская оппозиция нарисовала активную медийную кампанию, что будет апокалипсис, все остановится, инфляция подскочит на 6% и все такое прочее. Поэтому они также очень быстро ищут пути, чтобы взять предприятие под контроль и чтобы оно не прекращало работу. Просто Россия меняется на Болгарию, и завод продолжает работать. То же самое будет происходить в Румынии", – отметил Максим Гардус.
Эти процессы важны, по его словам, не только потому, что способствуют, чтобы в России было меньше денег, но и потому, что уменьшают влияние России в этих странах. Российский бизнес в любой стране создает вокруг себя клиентелу из местных политиков, которые продвигают их интересы. Ведь гораздо легче финансировать пророссийскую партию, когда есть большой завод в этой стране.
Он добавил, что без российского бизнеса пророссийской пятой колонне в этих странах станет еще труднее, и это хорошо для Украины.
Как страны Европы защищаются от влияния санкции?
Парламент Болгарии принял закон, позволяющий правительству назначить руководителя нефтеперерабатывающего завода в Бургасе, который принадлежит российскому "Лукойлу". Кроме того, страна будет контролировать его работу, может его продать или даже национализировать.
В Румынии расположен завод Petrotel, который тоже принадлежит российской компании "Лукойл". Государство готовит законодательную базу для того, чтобы взять под контроль активы "Лукойла".
Молдова, где российская компания имеет сеть из 110 АЗС, договаривается с "Лукойлом" о приобретении инфраструктуры нефтяной компании в аэропорту Кишинева. Речь идет, в частности, о складских помещениях. На сегодня "Лукойл" является единственным поставщиком топлива в аэропорту имени Евгения Доги.