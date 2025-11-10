Как Болгария, Молдова и Румыния спасают НПЗ?

Правительства этих трех стран пытаются предотвратить перебои с поставками топлива до того, как санкции США вступят в силу 21 ноября, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Парламент Болгарии в пятницу, 7 ноября, принял закон, который позволит правительству назначить руководителя нефтеперерабатывающего завода в Бургасе, принадлежащего "Лукойлу". Также государство сможет взять под контроль его деятельность, одобрить продажу или даже национализировать предприятие, если возникнет необходимость.

Вместе с тем Болгария может обратиться к США с просьбой освободить ее от действий новых санкций в отношении российской нефти.

В Румынии тоже размышляют над просьбой к Белому дому об отсрочке санкций, хотя правительство пока не приняло окончательного решения

Министр энергетики Румынии Богдан-Груя Иван подчеркнул, что страна "готова к любому сценарию". Правительство будет делать все возможное, чтобы сохранить экономическую стабильность, но при этом не финансировать экономику России.

Обратите внимание! В Румынии расположен завод Petrotel, который тоже принадлежит российской компании "Лукойл".

Тем временем Молдова уже предложила выкупить активы "Лукойла" на своей территории, в том числе топливный склад для авиации. Также Кишинев обратился к США с просьбой об отсрочке нефтяных санкций.

Как санкции ударят по странам?

Санкции США против российских нефтяных гигантов могут ударить по всем трем странам, особенно по Болгарии.

В Болгарии российский завод обеспечивает до 80% внутреннего спроса на топливо, поэтому его остановка может оставить страну без поставок уже к концу 2025 года.

Предприятие в Румынии покрывает около 20% рынка, поэтому, по словам аналитиков, возможное закрытие НПЗ вызовет лишь кратковременное повышение цен.

Однако Румыния рискует прервать экспорт топлива в Молдову, что вызовет перебои с топливом в стране.

Какие санкции ввели против России?

Напомним, что в конце октября США ввели новые санкции против российской нефтяной отрасли, а именно против "Роснефти" и "Лукойла", сообщили в Министерстве финансов. Также ограничения коснулись 31 дочернего подразделения этих компаний.

Новые санкции против этих компаний стали первыми ограничениями США при нынешнем президентстве Трампа.

Я чувствовал, что время пришло. Мы долго ждали,

– заявил Трамп.

В Минфине США уточнили, что санкции могут расширить при необходимости.

Важно! Кроме того, 15 октября Великобритания расширила ограничения против России и внесла "Лукойл" и "Роснефть" в список подсанкционных компаний.

Какие еще страны пытаются избежать санкций?