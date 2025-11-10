Как Болгария, Молдова и Румыния спасают НПЗ?
Правительства этих трех стран пытаются предотвратить перебои с поставками топлива до того, как санкции США вступят в силу 21 ноября, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Парламент Болгарии в пятницу, 7 ноября, принял закон, который позволит правительству назначить руководителя нефтеперерабатывающего завода в Бургасе, принадлежащего "Лукойлу". Также государство сможет взять под контроль его деятельность, одобрить продажу или даже национализировать предприятие, если возникнет необходимость.
- Вместе с тем Болгария может обратиться к США с просьбой освободить ее от действий новых санкций в отношении российской нефти.
- В Румынии тоже размышляют над просьбой к Белому дому об отсрочке санкций, хотя правительство пока не приняло окончательного решения
Министр энергетики Румынии Богдан-Груя Иван подчеркнул, что страна "готова к любому сценарию". Правительство будет делать все возможное, чтобы сохранить экономическую стабильность, но при этом не финансировать экономику России.
Обратите внимание! В Румынии расположен завод Petrotel, который тоже принадлежит российской компании "Лукойл".
Тем временем Молдова уже предложила выкупить активы "Лукойла" на своей территории, в том числе топливный склад для авиации. Также Кишинев обратился к США с просьбой об отсрочке нефтяных санкций.
Как санкции ударят по странам?
Санкции США против российских нефтяных гигантов могут ударить по всем трем странам, особенно по Болгарии.
- В Болгарии российский завод обеспечивает до 80% внутреннего спроса на топливо, поэтому его остановка может оставить страну без поставок уже к концу 2025 года.
- Предприятие в Румынии покрывает около 20% рынка, поэтому, по словам аналитиков, возможное закрытие НПЗ вызовет лишь кратковременное повышение цен.
- Однако Румыния рискует прервать экспорт топлива в Молдову, что вызовет перебои с топливом в стране.
Какие санкции ввели против России?
Напомним, что в конце октября США ввели новые санкции против российской нефтяной отрасли, а именно против "Роснефти" и "Лукойла", сообщили в Министерстве финансов. Также ограничения коснулись 31 дочернего подразделения этих компаний.
Новые санкции против этих компаний стали первыми ограничениями США при нынешнем президентстве Трампа.
Я чувствовал, что время пришло. Мы долго ждали,
– заявил Трамп.
В Минфине США уточнили, что санкции могут расширить при необходимости.
Важно! Кроме того, 15 октября Великобритания расширила ограничения против России и внесла "Лукойл" и "Роснефть" в список подсанкционных компаний.
Какие еще страны пытаются избежать санкций?
Новые санкционные ограничения США затрагивают и другие страны Европейского Союза. Германия получила полугодовое освобождение для нефтеперерабатывающего завода Schwedt, принадлежащего "Роснефти". Однако есть важное условие: в течение этого времени Берлин должен урегулировать вопрос собственности на предприятие. Специальная лицензия, выдана США, будет действовать до 29 апреля 2026 года.
Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Вашингтон, чтобы добиться исключения для своей страны на поставки российской нефти. После переговоров Орбан сообщил, что получил гарантии от Соединенных Штатов об освобождении от санкций, касающихся импорта российских энергоносителей.