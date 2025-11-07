Это решение позволит сохранить стабильные и низкие тарифы на энергоносители для венгров, а страна и в дальнейшем будет иметь "самую дешевую энергию в Европе". Такое подчеркнул и сам Орбан, информирует 24 Канал со ссылкой на венгерское издание Telex.

К теме Одна цель неочевидна: политолог раскрыл, для чего Орбану встреча с Трампом

Как Венгрия добилась ослабления санкций?

По итогам переговоров американского и венгерского лидеров в Белом доме Орбан рассказал, что их основная экономическая договоренность касается двух ключевых трубопроводов – нефтяного "Дружба" и газопровода "Турецкий поток".

Мы получили общее освобождение от санкций по этим направлениям,

– отметил он.

Это означает, что Будапешт и в дальнейшем сможет закупать нефть и природный газ у России без риска попасть под давление или ограничения со стороны США.

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп ранее неоднократно высказывался против закупок российских энергоресурсов другими государствами, Орбан заявил, что вопрос они все же согласовали во время частных переговоров.

Кроме того, по его словам, стороны договорились об отмене санкций в отношении венгерской атомной электростанции "Пакш". Текущее исключение для ее деятельности должно было завершиться в декабре, однако теперь, как утверждает Орбан, он будет продлен.

Интересно! Ранее венгерская энергетическая компания Mol Nyrt заявляла, что в случае остановки нефтепровода "Дружба" способна заместить до 80% поставок российской нефти путем импорта через Хорватию. Несмотря на это, Виктор Орбан искал политические договоренности с США, в частности с Дональдом Трампом, чтобы добиться исключения Венгрии из-под американских санкций, наложенных на российские энергоносители.

Как Венгрия зависит от России?