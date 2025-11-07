Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Игорь Рейтерович, добавив, что венгерский премьер преследует две цели и разъяснил какие именно.

Что стоит за визитом Орбана в США?

Первая цель Орбана, по словам политолога – неочевидна и подтверждения она не имеет. Говорится о наличии у него специфических отношений с Путиным, из-за чего, как предположил Рейтерович, тот может выторговывать преференции перед Россией на будущее. Возможно, теневые расчеты.

Венгрия является страной, в которой возросло количество компаний, которые открылись после 2022 года. Все они имеют венгерское руководство, но деньги там взялись неизвестно откуда. Очевидно, что это российские средства,

– озвучил Рейтерович.

По словам политолога, есть и очевидная цель, зачем венгерский премьер полетел в США. Он хочет организовать в Будапеште саммит для того, чтобы, как он считает, существенно повысились его рейтинги перед предстоящими парламентскими выборами в Венгрии. Ведь сейчас, как подчеркнул Рейтерович, ситуация с этим у него плохая.

Визит Трампа и Путина позволил бы ему стоять вместе с ними и корчить из себя миротворца, приписывать себе успехи в том, что переговоры состоялись. Орбан считает, что это повлияет на его электорат, на тех венгров, которые сомневаются,

– объяснил Рейтерович.

По словам политолога, Орбан сможет "продать" им историю о том, что он якобы помог Трампу урегулировать российско-украинскую войну. Будет говорить о том, что Венгрия имеет хорошие отношения с США и Россией, что его страна – центр Европы и ее величие восстановлено.

Заметьте! Политический эксперт, доктор философских наук Андрей Городницкий считает, что Орбан во время встречи с Трампом поднимет тему российской нефти, в отношении которой тот наложил санкции. Он озвучил, что Орбану нужны российские деньги, которые поступают через энергоресурсы, поэтому он будет просить лидера США дать возможность ему зарабатывать.

Коротко о встрече Орбана и Трампа:

Американский лидер 7 ноября принял в Белом доме венгерского премьера, озвучив в его адрес лестные слова. Трамп в частности сказал, что Орбан является хорошим и влиятельным лидером. Он также отметил, что тот имеет хорошие отношения с Путиным, поэтому тот может повлиять на возможность его встречи с главой Кремля.

Орбан заявил, что основной темой во время его разговора с лидером США будет тема войны в Украине. Сам же Трамп перед началом диалога пригласил Орбана в зал заседаний Кабинета министров, где озвучил, что эта встреча призвана открыть новый этап в отношениях между США и Венгрией.