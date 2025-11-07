Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, доктор философских наук Андрей Городницкий, отметив, что Орбан будет настаивать на теме российской нефти. Кроме того, он продолжит говорить о коммуникации США с Кремлем.

Что будет выпрашивать Орбан у Вашингтона?

Политический эксперт предположил, что прежде всего Орбан приедет решать вопросы, касающиеся его бизнес-интересов. Именно это интересует "маленького диктатора", который живет на коррупционные деньги.

Орбану нужны российские средства, которые заходят через нефть. Он будет давить на Трампа, говорить, что Венгрия маленькая страна без выхода к морю, поэтому не может построить порты и НПЗ. Он будет умолять Трампа о возможности заработать,

– подчеркнул он.

Интересно! Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов обратил внимание на то, что Венгрия может получать нефть другим путем – через Хорватию проходит ряд нефтепроводов и страна предложила Венгрии поставлять нефть через Адриатическое море. Однако Орбан отказался.

В то же время премьер-министр Венгрии заявлял, что уладит вопрос встречи Трампа с Владимиром Путиным. Однако, по мнению Городницкого, это бред. Маловероятно, что она состоится в Будапеште.

Однако политический эксперт добавил, что Орбан будет педалировать этот вопрос, чтобы показать своим избирателям, какой он великий лидер. Вскоре в Венгрии будут выборы, поэтому премьер-министру нужно доказывать, что он сильный политик, который работает на репутацию своей страны.

На что, со своей стороны, может настаивать Трамп во время встречи?