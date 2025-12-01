Об этом эксклюзивно для 24 Канала заявила венгерская оппозиционерка Каталин Чех в материале "Режим Орбана падет: как венгерская оппозиция готовится к историческим выборам в Венгрии".

Как Орбан давит на венгров?

Несмотря на то, что в 1956 году советская власть подавила венгерскую революцию и многие еще должны были бы помнить эти события, Орбану удалось заново "подружиться" с Россией.

Медийная машина Орбана и его пропагандистские методы фактически замылили глаза обществу относительно моральной неприемлемости этой дружбы с Владимиром Путиным. По моему мнению, ему удалось повлиять на многих венгров, которые в других обстоятельствах никогда бы не согласились на такую политическую близость с Россией,

– считает Каталин Чех.

Интересно! Политическая карьера молодого Орбана началась именно с призывов вывести советские войска с венгерской территории в 1989 году. А теперь он сравнивает членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией и ежегодно встречается с Путиным.

Чтобы поддерживать нужные месседжи, "Фидес" тратит много средств. Поэтому можно говорить пропаганда очень глубоко укоренилась и влияет на венгров. Впрочем, Орбан – еще не вся Венгрия.

"Если вспомнить, как мы встречали беженцев после начала полномасштабной войны – я сама была на границе и видела, как восточные регионы Венгрии, местные общины, объединялись, принимали людей в школах и вместе готовили для них еду. Именно это и является настоящим лицом Венгрии. Поэтому я имею огромную надежду на наше общество – на изменения и на примирение после выборов", – надеется оппозиционерка.

Политик предупредила, что парламентские выборы весной 2026 года будут чрезвычайно сложными.

"Фидес" потратит огромные средства на кампанию, пропаганду и даже запугивание людей. Но я верю, что воля граждан победит. Главное – не упустить еще одну возможность вернуть страну на правильный путь,

– сказала Чех.

В целом во время правления Орбана качество жизни обычных людей не улучшилось. Социологические опросы показывают, что Орбан теряет позиции.

Люди устали жить изо дня в день, не имея возможности двигаться вперед, не видя никаких реальных и ощутимых изменений в качестве своей жизни. Они устали от постоянного языка ненависти. Они устали от пропаганды. И они устали от правительства, которое отодвинуло нас на периферию Европы и одновременно топчет нашу безопасность и долгосрочные экономические интересы. Я верю, что люди хотят перемен – и что в следующем апреле мы действительно имеем шанс их достичь,

– высказалась политик.

Антиукраинская риторика Орбана помогает ему удержаться у власти

Председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа заявил 24 Каналу, что Орбан своими пророссийскими заявлениями пытается отвлечь внимание венгерского общества от экономических проблем и тотальной нищеты в стране.