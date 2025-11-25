Португалия – дальний край Европы, где тихо и спокойно, но так было не всегда. Ровно 50 лет назад – 25 ноября 1975-го – эта страна могла стать европейской Кубой или Никарагуа.

Почему этого не произошло, кто этому помешал и есть ли здесь параллели с Украиной

Что известно о "Революции гвоздик" в Португалии?

25 апреля 1974 года в Португалии состоялась так называемая "Революция гвоздик" – практически бескровное свержение режима авторитарной диктатуры военными. Их стали называть "капитаны апреля". Они же сформировали высший временный орган управления Совета Революции или "Совет 9", который должен был подготовить страну к переходу к демократии и взять на себя ответственность за прохождение турбулентного периода.

Устранение автократов от власти не означало мгновенного "улучшения", наоборот страна погрузилась в хаос, шаткую стабильность было разрушено, кризисные явления усилились, поляризация общества достигла апогея. Ни одно правительство не могло предложить четкий план действий по выходу из кризиса.

Точнее – серии кризисов. Потому что кроме экономики надо было еще как-то справиться с военными, правильно отпустить колонии (потому что в то время Португалия еще оставалась, де-факто, колониальной империей и сохраняла контроль над Мозамбиком, Анголой, Кабо-Верде, Гвинеей-Бисау, Восточным Тимором и Макао) и сохранить баланс в отношениях с союзниками и партнерами. Неудивительно, что за год сменилось аж 6 правительств.



Португальские военные – главные действующие лица "тихой революции" / фото publico.pt

Не было единодушия и в самом обществе. Приметой тех дней стали постоянные демонстрации и забастовки. Конечно, в такой ситуации на первый план вышли многочисленные левые и левацкие группы во главе с коммунистами. Они также не были единственными – в это время в Португалии действовали группы маоистов, фанатов Че Гевары, анархисты и другие.

Классические коммунисты часто имели на них чисто формальное влияние, а иногда – никакого, особенно на аграрном юге страны, где начались погромы имений латифундистов и возникли стихийные коммуны.

На правом фланге также были свои горячие головы. Некоторые из них мечтали о реставрации режима Салазара, а некоторые даже осторожно намекали на реставрацию монархии, повторяя легендарное "Заграница нам поможет".

Какой была роль Америки?

Под "заграницей" считались США. Последние имели в таких делах большой опыт. Во-первых, совместная с британцами операция по свержению режима премьера Моссадика в Иране в 1953 году, а также совсем свежая операция в Чили. Тогда в сентябре 1973 года военные под руководством Августо Пиночета и при полной поддержке США осуществили успешный мятеж против левого президента Сальвадора Альенде.

В феврале 1975 года американцы сделали непрозрачный намек и подвезли к дельте реки Тежу свой авианосец USS Saratoga, который демонстративно встал напротив президентского дворца. Это был сигнал тогдашнему левому правительству, который состоял из социалистов, коммунистов и их симпатиков, держаться в пределах дозволенного.



Лиссабон проснулся, увидев авианосец USS Saratoga, стоявший на якоре перед Дворцом Белен / фото o-jacaranda

Далее американцы попытались действовать. В марте 1975 года шанс стать португальским Пиночетом имел генерал Антониу Спинола. Герой колониальной войны и первый президент демократической Португалии, он был возмущен засильем левых в очередном португальском правительстве и попытался поднять мятеж, но эта попытка потерпела неудачу. Спинолу не поддержали его же симпатики и попытка провалилась.

Эти события способствовали мобилизации левых и запустили процесс, известный как "Жаркое лето" (Verão Quente). За этим термином скрываются экспроприации, силовые захваты имущества, погромы, теракты, попытки "национализации" и даже коллективизации.



При этом на юге страны у коммунистов лучше получалось, тогда как на севере, где не было крупных заводов и агрохозяйств, левые получили отпор, а иногда и сами становились жертвами горячих голов. Впрочем, главными акторами были не гражданские, а люди с оружием. По всей Португалии военные базы разделились на "левые" и "правые", что поставило страну на грань гражданской войны.

В США на все эти события смотрели с большим озабоченностью. Дело в том, что Португалия для американцев является стратегическим партнером, ведь позволила США разместить базу воздушных сил на Азорских островах. База "Лагуш" на острове Терсейра играла стратегическую роль во время Второй мировой войны, впоследствии она стала хабом для логистического сообщения США со своим союзником Израилем, а также местом, позволяющим контролировать американской авиации Европу и Ближний Восток (не забывайте, речь о временах Холодной войны).

За право базироваться на Азорах США активно закрывали глаза на не демократические практики режима Салазара и даже сделали Португалию страной-основательницей НАТО. В случае захвата власти в Португалии коммунистами госсекретарь США Генри Киссинджер разработал план оккупации Терсейры и был готов запустить его в жизнь.

Были готовы и левые. После событий "жаркого лета" у них появилось понимание того, что "Революция гвоздик" 25 апреля 1974 года была аналогом российской Февральской революции 1917-го, поэтому необходима новая – "октябрьская" революция. Иначе коммунисты взять власть не могли – на первых свободных выборах в Португалии, которые состоялись 25 апреля 1975 года, коммунисты взяли лишь 12,5% (3 место), зато победили социалисты и социал-демократы (38% и 26% соответственно).

"Тихая революция"

Она началась 25 ноября 1975 года и сейчас известна как "тихая революция". Мятеж начался на базе ВВС Танкуш, что в 130 километрах от Лиссабона. Местные десантники объявили, что берут власть в стране и призвали всех остальных присоединиться к ним.

Примеру последовали некоторые другие военные, которые захватили гору Монсанту – стратегическую позицию, дающую полный контроль над Лиссабоном. Также коммунисты пытались раздавать оружие студентам и манифестантам, строить баррикады и начинать уличные бои. Возглавил восстание фанат Че Гавары генерал Отелу Сарайва ди Карвалью.

Далее должен был взять слово "красный адмирал" Роза Коутинью, он командовал флотом, который должен был поддержать мятежников, подавить сопротивление правительственных войск, а сам Роза Коутинью должен был стать лидером революции.



Военный патруль в Лиссабоне, 25 ноября 1975 года / фото MANUEL MOURA/LUSA

Говорят, на помощь "красным" должны были прийти советские ВМС, которые тогда базировались у берегов Африки. Сейчас в это трудно поверить, но такая реальность действительно существовала. СССР в то время был на пике своего могущества – он еще не погряз в Афганистане, показал силу в Чехословакии, имел большой авторитет среди стран Третьего мира (нынешнего "Глобального Юга"), получил первые большие порции нефтедолларов, смеялся над страданиями Запада от нефтяного эмбарго и еще не думал разваливаться.

Впрочем, этим шансом СССР не воспользовался. То ли все слишком быстро произошло, то ли Москва не решилась саботировать процесс нормализации в Хельсинки, то ли просто не поверила в успех португальских мятежников.

Так или иначе, но официальные коммунисты во главе с Алваро Куньялом не решились активно поддержать военных маоистов, а "красный адмирал" Роза Коутинью не решился отдать приказ флоту к активным действиям. Поэтому фраза "лысый испугался", а адмирал действительно был голомозый, стала мемом, а португальская "Аврора" не выстрелила.



Военная техника правительственных сил в центре Лиссабона 25 ноября 1975 года / фото Public Domain

Таким образом, красные десантники оказались заблокированы – к горе Монсанту из соседней Амадоры прибыли закаленные войнами в Африке коммандос, которые перед тем жестоко и кроваво подавили попытки отдельных революционеров захватить местные полицейские участки. Коммандос из Амадоры, кстати, считались сторонниками ультраправых, но тогда стали на защиту революции.

Один из "капитанов апреля" Вашку Лоренсу взял в те часы на себя полноту власти и уговорил коммандос не топить все в крови, а мятежникам предложил почетную капитуляцию. Те вынуждены были согласиться и на этом попытка красного путча была отбита.

Показательно, что мятеж фанатов Че Гевары не поддержали простые португальцы. Им хватило дальновидности не поддержать и запустить сценарий гражданской войны, который унес в соседней Испании 450 000 тысяч человеческих жизней.

В итоге все завершилось хорошо: Португалия избежала гражданской войны, сохранила территориальную целостность, приняла новую Конституцию и твердо ступила на путь демократизации и евроинтеграции. Результат – перед нами.

Украинское измерение

Для украинцев это очень понятная история. Только вместо "жаркого лета" и "тихой революции" у нас большевики победили и запустили целый "Красный век".

Новой власти Португалии в лице Совета Революции хватило сил и решимости защищать себя. Благодарить португальцы должны "капитанов апреля" – героев "Революции гвоздик", которые нашли нужные слова для военных.



Лидер мятежников генерал Отелу Сарайва ди Карвалью и капитан Вашку Лоренсу / Фото expresso.pt

В Петрограде тогдашние "капитаны апреля" во время штурма Зимнего дворца сидели по домам, а в Украине в последующие дни были демобилизованы, преданы, а впоследствии – уничтожены.

Мы не защитили свою государственность, полученную в 1917-м, и в очередной раз поверили россиянам. Следствием стали коллективизация, массовые репрессии, Голодомор и русификация.

Поэтому сегодня надо поздравлять португальцев с тем, какие они счастливцы. Потому что не стали европейской Кубой или Никарагуа, не повторили трагический путь Украины 20 века.