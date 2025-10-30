Глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа рассказал в эфире 24 Канала, что Орбан пытается сформировать антиукраинский альянс с популистами Чехии и Словакии, чтобы отвлечь внимание венгров от экономических проблем страны, которая стала самой бедной в ЕС.

Может ли Венгрия стать посредником между Россией и США?

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто принял участие в евразийской конференции по безопасности в Минске, что вызвало недоразумение из-за участия представителя страны ЕС в таком мероприятии.

Это тотальный позор и стыд. И он там делал заявления – я его слышал – он, представляете, уже начинает учить русский язык. Даже немножко выступал на русском языке, конечно, ему еще очень далеко до нормального знания языка. Английский – он знает прекрасно,

– подчеркнул Томпа.

Петер Сийярто заявил, что Венгрия готова быть посредником между Россией и США, но его заявление в Венгрии высмеяли и назвали фантазией.

Почему Орбан использует антиукраинскую риторику?

Такими действиями Виктор Орбан пытается отвлечь внимание венгерского общества от экономических проблем и тотальной нищеты в стране, которая, по словам, премьер-министра Польши Дональда Туска стала самой бедной в Европейском Союзе.

Орбан распространяет антиукраинскую риторику и облепляет Будапешт лозунгами, представляя Украину и украинцев вместе с Брюсселем как главных врагов Венгрии.

"Эта стратегия не имеет перспектив, поскольку в Будапеште нет массового антиукраинского настроения, а в Чехии Андрей Бабиш не будет иметь такого большинства, как Орбан в Венгрии", – подчеркнул Томпа.

Орбан пытается представить "Тису" как украинский проект, хотя на самом деле это чисто венгерская политическая инициатива. Большинство венгров не верит в эту ложь, лишь незначительная часть населения путается в ситуации.

Важно! Орбан считает, что украинские спецслужбы помогают "Тисе" в подготовке к парламентским выборам 2026 года.

"Орбан разворовывал европейские деньги, и все эти коррупционные схемы были связаны с его семьей, которая пыталась спасти различных преступников, в том числе и педофилов. И все это вышло наружу. А козлом отпущения сделали Юдит Варгу, бывшего министра юстиции, будто она во всем виновата", – подчеркнул Тибор Томпа.

После отставки жены Петер Мадьяр публично заявил о несогласии с коррупционными схемами в Венгрии и создал оппозиционную партию.

Венгерские и международные медиа указывают, что Орбан использует антиукраинскую риторику, чтобы удержаться у власти и продолжать коррупционные схемы за европейские средства.

