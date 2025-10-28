Что говорит Орбан о санкциях Соединенных Штатов?

Венгерский политик хочет найти выход из ситуации, пишет 24 Канал со ссылкой на La Reppubblica.

Читайте также Проблема не в Венгрии, а в Орбане, – Зеленский о переговорах в Будапеште

Орбан в частности сообщил, что вскоре прибудет в Вашингтон. Именно там планирует обсудить вопрос санкций против российской нефти с американским президентом Дональдом Трампом.

Мы размышляем над тем, как построить устойчивую систему для экономики моей страны, потому что Венгрия очень зависит от российской нефти и газа,

– сказал Виктор Орбан.

Согласно его словам, без них цены на энергоносители взлетят до небес. Это, в свою очередь, повлечет дефицит запасов.

Также венгерский политик ответил на вопрос, не пошел ли Трамп "слишком далеко, сделав ошибку". Виктор Орбан ответил, что "с венгерской точки зрения, да".

Обратите внимание! Поэтому сейчас происходит попытка найти выход, особенно для Венгрии.

Что известно о санкциях США?

Соединенные Штаты Америки ввели санкций против крупных нефтяных компаний России. Информация содержится на сайте Минфина страны.

В частности ограничения были введены против "Роснефти" и "Лукойла", а также их дочерних компаний. Это 31 компания.

Соединенные Штаты будут продолжать выступать за мирное урегулирование войны, а постоянный мир полностью зависит от готовности России к переговорам в доброй вере,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерство финансов США будет продолжать использовать свои полномочия для поддержки мирного процесса. В частности, если будет такая необходимость, Соединенные Штаты продолжат эти ограничения.

Готовят ли Соединенные Штаты новые санкции против России?