Що каже Орбан щодо санкцій Сполучених Штатів?

Угорський політик хоче знайти вихід з ситуації, пише 24 Канал з посиланням на La Reppubblica.

Читайте також Проблема не в Угорщині, а в Орбані, – Зеленський про переговори в Будапешті

Орбан зокрема повідомив, що незабаром прибуде до Вашингтона. Саме там планує обговорити питання санкцій проти російської нафти з американським президентом Дональдом Трампом.

Ми розмірковуємо над тим, як побудувати стійку систему для економіки моєї країни, тому що Угорщина дуже залежить від російської нафти і газу,

– сказав Віктор Орбан.

Згідно з його слів, без них ціни на енергоносії злетять до небес. Це, своєю чергою, спричинить дефіцит запасів.

Також угорський політик відповів на питання, чи не пішов Трамп "занадто далеко, зробивши помилку". Віктор Орбан відповів, що "з угорського погляду, так".

Зверніть увагу! Тому наразі відбувається спроба знайти вихід, особливо для Угорщини.

Що відомо про санкції США?

Сполучені Штати Америки ввели санкцій проти великих нафтових компаній Росії. Інформація міститься на сайті Мінфіну країни.

Зокрема обмеження були введені проти "Роснєфті" та "Лукойла", а також їхніх дочірніх компаній. Це 31 компанія.

Сполучені Штати продовжуватимуть виступати за мирне врегулювання війни, а постійний мир повністю залежить від готовності Росії до переговорів у добрій вірі,

– йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Міністерство фінансів США продовжуватиме використовувати свої повноваження для підтримки мирного процесу. Зокрема, якщо буде така необхідність, Сполучені Штати продовжать ці обмеження.

Чи готують Сполучені Штати нові санкції проти Росії?