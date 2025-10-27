Що відомо про майбутню зустріч Трампа та Орбана?

Про це повідомив міністр закордонних справ Петер Сіярто, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Минулого тижня Трамп вперше у своїй другій каденції запровадив санкції проти Росії. Вона націлені на компанії "Лукойл" і "Роснєфть". Президент США намагається таким чином чинити тиск на Москву, щоб та погодилася на припинення вогню в Україні.

Крок Трампа викликав запитання для Угорщини та Словаччини – найбільших покупців російської нафти в Європейському Союзі, які раніше отримали винятки з-під дії європейських обмежень,

– зазначає Reuters.

Орбан уже анонсував свій візит до Вашингтона ще в середині жовтня. Він заявив, що переговорний порядок денний майже узгоджено.

Щодо нашого енергопостачання... у другій половині наступного тижня у Вашингтоні прем’єр матиме можливість особисто обговорити це питання з президентом США,

– сказав Сіярто під час брифінгу.

За його словами, нові американські санкції наразі не створюють жодних проблем і не призводять до скорочення поставок російської нафти до Угорщини. Водночас у п’ятницю Орбан заявив, що Угорщина працює над пошуком способів обійти санкції США проти російських нафтових компаній.

Деталей політик не навів. Але також не вказав, що має намір відкрито порушувати обмеження. Орбан повідомив, що вже обговорював питання санкцій з угорською нафтовою компанією MOL.

Зауважте! Раніше цього місяця Віктор Орбан заявив, що під час зустрічі з Трампом планує також обговорити економічні питання.

Що слід знати про санкції США?

Мінфін Сполучених Штатів запровадив санкції проти російської нафтової сфери, зокрема проти "Роснефті" та "Лукойла". Про це повідомили у відомстві.

Міністерство фінансів продовжуватиме використовувати свої повноваження для підтримки мирного процесу,

– зазначили у США.

Санкційні списки охоплюють також російські дочірні компанії "Роснефті" та "Лукойлу". Це зокрема 31 компанія.

Важливо! Якщо буде необхідно, то США продовжать свої обмеження.

Що ще готують у Сполучених Штатах?