"Це глибокий удар": Угорщина судитиметься з Брюсселем через російський газ

Що говорять в Угорщині про рішення Ради ЄС?

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає 24 Канал з посиланням на агентство MTI.

Дивіться також Угорщина кидає виклик ЄС: Сіярто назвав імпорт російської нафти у 2026 році

Сіярто назвав рішення Ради ЄС "глибоким ударом", яке фактично ліквідовує безпеку енергопостачання Угорщини.

Петер Сіярто Глава МЗС Угорщини Вони сприймають енергопостачання як політичне та ідеологічне питання, і вони зробили велику справу з фізико-географічних реалій.

Він наголосив, що рішення про заборону на імпорт до ЄС викопного палива з Росії нібито було проголосоване "обманним шляхом". Мовляв, Брюссель замаскував його під торгівельну політику й у такий спосіб ухвалив за допомогою кваліфікованої більшості, хоча насправді це санкції, які мають прийматися одноголосно.

Тому ми, звичайно, підемо до Європейського суду, але немає жодних сумнівів, що чим більше ми будемо використовувати ядерну енергію, тим менше ми будемо залежати від імпорту, наприклад, природного газу,

– зазначив Сіярто.

Глава МЗС додав, що найближчим часом уряд Угорщини збирається вжити заходів, щоб запобігти негативним наслідкам від рішення Ради ЄС,

Яке рішення ухвалила Рада ЄС?

20 жовтня Рада ЄС підтримала повну відмову від імпорту російських енергоносіїв. Лише дві країни виступили проти – Угорщина та Словаччина. Однак вони не змогли завадити прийняттю рішення, оскільки його ухвалили переважною більшістю голосів.