Що Фіцо говорить про транзит газу?

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко у Кошицях, повідомляє 24 Канал з посиланням на КабМін.

Дивіться також У Словаччині неочікувано анонсували військову допомогу Україні: що вплинуло на Фіцо

Виступаючи на відкритті спільних міжурядових українсько-словацьких консультаціях, Фіцо заявив, що Україна та Словаччина мають різні точки зору на багато питань, у тому числі щодо транзиту газу. Однак такі зустрічі, мовляв, допомагають досягти порозуміння.

Друзям потрібно говорити речі відверто. Є фактом, що Словаччина готова надавати енергетичне постачання в електриці,

– сказав Фіцо.

Він зазначив, що Словаччина може допомогти Україні зі стабілізацією енергосистеми, надавши певні обсяги електроенергії, однак потрібно говорити й про транзит газу. Адже, на думку словацького прем'єра, це питання ще не вирішене остаточно.

Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини Я розумію, що йде війна. З іншого боку, не всі аргументи можна прийняти. Тому що Росія на сьогодні є другим найвизначнішим постачальником газу в Європі.

Він наголосив, що питання транзиту російського газу через Україну необхідно визначити під час вступу України до Євросоюзу. Мовляв, війна закінчиться, і потрібно знати, чи можна буде його використовувати після цього, чи ні.

Важливо! При цьому Фіцо додав, що Словаччина нібито хоче бути "добрим сусідом" України. Однак словацький бюджет, за його підрахунками, втрачає кожного року 500 – 600 мільйонів євро через припинення постачання газу з Росії до України.

Як Словаччина ставиться до відмови від газу Росії?

Зауважимо, що Словаччина не планує позбавлятися залежності від російських енергоносіїв. Фіцо вже неодноразово критикував плани Єврокомісії щодо відмови від нафти та газу Москви.

Словацький прем'єр назвав план REPowerEU "невдалим документом" і "повною нісенітницею", пише Euractiv.

Фіцо наголосив, що Словаччина ніколи не погодиться з ініціативою Брюсселя повністю заборонити імпорт російського газу.

Коли йдеться про газ і нафту, ми просто стріляємо собі в ногу,

– сказав Фіцо,

Що відомо про транзит газу Росії через Україну?