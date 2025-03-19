Заяви Словаччини не відповідають дійсності

Як пояснив єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен, це не відповідає результатам дослідження робочої групи, створеної за запитом Словаччини для вирішення проблем з постачанням газу після припинення транзиту через Україну, передає 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

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Наші показники, цифри, які підрахували експерти Європейської комісії, не є один до одного з тими, що були представлені урядом Словаччини. Але ми аналізуємо такі цифри, також в рамках робочої групи, щоб переконатися, що ми маємо однакове розуміння та початковий пункт… Я дуже серйозно сприймаю, коли країна-член стикається з проблемами, навіть якщо статистика в цілому по Євросоюзу свідчить, що проблема є не настільки великою,

– зазначає Йоргенсен.

Він не відкинув дані, надані прем'єром Словаччини, однак зауважив, що загальна статистика по Євросоюзу свідчить про те, що проблема не є настільки масштабною. Водночас Йоргенсен пообіцяв надати підтримку словацькій владі в питаннях, пов'язаних з цінами на енергоресурси.

Єврокомісар також зазначив, що ЄС активно працює з урядом Азербайджану для збільшення постачань газу з цієї країни.

Нагадаємо! 31 грудня 2024 року завершився термін договору між Україною та Росією про транзит газу до Європи, який українська влада відмовилася продовжувати.