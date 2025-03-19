Заявления Словакии не соответствуют действительности

Как пояснил еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен, это не соответствует результатам исследования рабочей группы, созданной по запросу Словакии для решения проблем с поставками газа после прекращения транзита через Украину, передает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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Наши показатели, цифры, которые подсчитали эксперты Европейской комиссии, не являются один к одному с теми, что были представлены правительством Словакии. Но мы анализируем такие цифры, также в рамках рабочей группы, чтобы убедиться, что мы имеем одинаковое понимание и начальный пункт ... Я очень серьезно воспринимаю, когда страна-член сталкивается с проблемами, даже если статистика в целом по Евросоюзу свидетельствует, что проблема не столь велика,

– отмечает Йоргенсен.

Он не отверг данные, предоставленные премьером Словакии, однако заметил, что общая статистика по Евросоюзу свидетельствует о том, что проблема не является столь масштабной. В то же время Йоргенсен пообещал оказать поддержку словацкой власти в вопросах, связанных с ценами на энергоресурсы.

Еврокомиссар также отметил, что ЕС активно работает с правительством Азербайджана для увеличения поставок газа из этой страны.

Напомним! 31 декабря 2024 года завершился срок договора между Украиной и Россией о транзите газа в Европу, который украинская власть отказалась продлевать.