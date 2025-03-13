Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию политика в Facebook. Он заговорил о "взаимном убийстве славян".

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Фицо о "взаимном убийстве славян"

По словам премьера Словакии, его страна любит мир и последовательно проводит "суверенную" внешнюю политику, "ориентированную на все четыре стороны света".

Я поддерживаю все мирные планы, я поддерживаю все предложения по прекращению огня в Украине,

– написал Фицо.

Кроме того, он поделился своими ассоциациями. Каждый день войны в Украине для политика означает "взаимное убийство славян", а сам премьер, мол, осуждал это с самого начала "конфликта".

Однако совсем недавно он заявил, что "реальный план" по окончанию войны имеет только Владимир Путин. В этом российский диктатор убедил словацкого лидера на переговорах.

Фицо также раскритиковал инициативы европейских политиков. Саммиты, в которых Словакия не участвовала, напоминают ему "военные встречи", а не дипломатические переговоры.