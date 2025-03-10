Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его заявление в эфире телеканала RTVS 24. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что обсуждал ситуацию в Украине с президентом России, председателем КНР Си Цзиньпином и представителями Бразилии и других стран.

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Фицо высказался о планах Путина относительно войны

По результатам этих переговоров Фицо заявил, что единственным, кто имеет "реальный план" по войне, является Путин.

Я говорил об Украине с президентом Путиным, с президентом Китая, с официальными лицами Бразилии и другими, и я скажу только одно, больше я ничего не скажу. Я думаю, что единственный, кто имеет реальный план по этой войне, это президент России Путин. Это все, что я собираюсь сказать в настоящее время,

- подчеркнул премьер Словакии.

Фицо также не обошел вниманием европейских политиков, раскритиковав их инициативы по войне в Украине. Он заявил, что саммиты, на которых Словакия не присутствовала, только напоминают "военные встречи", а не дипломатические переговоры.

В частности, он выразил недовольство по поводу призывов западных стран провести экстренное совещание по войне в Украине, что, по его мнению, является лишь попыткой эскалации конфликта.

Заявление Фицо вызвало возмущение в некоторых европейских странах, поскольку оно способствует подрыву единства ЕС в поддержке Украины и дает сигнал о возможной поддержке позиций Кремля.