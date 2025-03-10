Про це розповідає 24 Канал з посиланням на його заяву в ефірі телеканалу RTVS 24. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розповів, що обговорював ситуацію в Україні з президентом Росії, головою КНР Сі Цзіньпіном та представниками Бразилії та інших країн.

Читайте також Чи зможе Фіцо натиснути на Україну через транзит російського газу

Фіцо висловився про плани Путіна щодо війни

За результатами цих переговорів Фіцо заявив, що єдиним, хто має "реальний план" щодо війни, є Путін.

Я говорив про Україну з президентом Путіним, з президентом Китаю, з офіційними особами Бразилії та іншими, і я скажу тільки одне, більше я нічого не скажу. Я думаю, що єдиний, хто має реальний план щодо цієї війни, це президент Росії Путін. Це все, що я збираюся сказати на цей час,

— наголосив прем'єр Словаччини.

Фіцо також не обійшов увагою європейських політиків, розкритикувавши їхні ініціативи щодо війни в Україні. Він заявив, що саміти, на яких Словаччина не була присутня, лише нагадують "військові зустрічі", а не дипломатичні переговори.

Зокрема, він висловив незадоволення з приводу закликів західних країн провести екстрену нараду щодо війни в Україні, що, на його думку, є лише спробою ескалації конфлікту.

Заява Фіцо викликала обурення в деяких європейських країнах, оскільки вона сприяє підриву єдності ЄС у підтримці України і дає сигнал про можливу підтримку позицій Кремля.