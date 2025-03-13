Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на публікацію політика у Facebook. Він заговорив про "взаємне вбивство слов’ян".

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Фіцо про "взаємне вбивство слов'ян"

За словами прем'єра Словаччини, його країна любить мир і послідовно проводить "суверенну" зовнішню політику, "орієнтовану на всі чотири сторони світу".

Я підтримую всі мирні плани, я підтримую всі пропозиції щодо припинення вогню в Україні,

– написав Фіцо.

Окрім того, він поділився своїми асоціаціями. Кожен день війни в Україні для політика означає "взаємне вбивство слов'ян", а сам прем'єр, мовляв, засуджував це з самого початку "конфлікту".

Проте зовсім нещодавно він заявив, що "реальний план" щодо закінчення війни має лише Владімір Путін. У цьому російський диктатор переконав словацького лідера на переговорах.

Фіцо також розкритикував ініціативи європейських політиків. Саміти, у яких Словаччина не брала участі, нагадують йому "військові зустрічі", а не дипломатичні перемовини.