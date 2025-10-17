Что Фицо говорит о транзите газа?

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с премьер-министром Украины Юлией Свириденко в Кошице, сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.

Выступая на открытии совместных межправительственных украинско-словацких консультациях, Фицо заявил, что Украина и Словакия имеют разные точки зрения на многие вопросы, в том числе по транзиту газа. Однако такие встречи, мол, помогают достичь взаимопонимания.

Друзьям нужно говорить вещи откровенно. Есть фактом, что Словакия готова предоставлять энергетическое снабжение в электричестве,

– сказал Фицо.

Он отметил, что Словакия может помочь Украине со стабилизацией энергосистемы, предоставив определенные объемы электроэнергии, однако нужно говорить и о транзите газа. Ведь, по мнению словацкого премьера, этот вопрос еще не решен окончательно.

Роберт Фицо Премьер-министр Словакии Я понимаю, что идет война. С другой стороны, не все аргументы можно принять. Потому что Россия на сегодня является вторым самым значительным поставщиком газа в Европе.

Он отметил, что вопрос транзита российского газа через Украину необходимо определить при вступлении Украины в Евросоюз. Мол, война закончится, и нужно знать, можно ли будет его использовать после этого, или нет.

Важно! При этом Фицо добавил, что Словакия якобы хочет быть "добрым соседом" Украины. Однако словацкий бюджет, по его подсчетам, теряет ежегодно 500-600 миллионов евро из-за прекращения поставок газа из России в Украину.

Как Словакия относится к отказу от газа России?

Заметим, что Словакия не планирует избавляться от зависимости от российских энергоносителей. Фицо уже неоднократно критиковал планы Еврокомиссии по отказу от нефти и газа Москвы.

Словацкий премьер назвал план REPowerEU "неудачным документом" и "полной чушью", пишет Euractiv.

Фицо подчеркнул, что Словакия никогда не согласится с инициативой Брюсселя полностью запретить импорт российского газа.

Когда речь идет о газе и нефти, мы просто стреляем себе в ногу,

– сказал Фицо,

Что известно о транзите газа России через Украину?