1 января завершилась эпоха российского газового транзита в Европу, с помощью которого Кремль десятки лет навязывал свою волю и зарабатывал миллиарды долларов. Сейчас благодаря глупости Путина и смелости украинцев "лавочка закрывается".

Как это произошло и какими будут последствия – читайте в материале 24 Канала.

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Окончательная остановка транзита российского газа в Европу

Рано утром 1 января украинское Министерство энергетики сообщило об окончательной остановке транзита российского газа в Европу через территорию Украины.

Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери. Европа уже приняла решение о том, чтобы отказаться от российского газа. И европейская инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сегодня сделала Украина,

– прокомментировал решение украинских властей министр энергетики Герман Галущенко 1 января 2025 года.

Ни для кого, кроме разве российского анклава в Молдове Приднестровья, это не стало неожиданностью. Более того, все заинтересованные стороны минимум с декабря 2024 года знали, что "порешать" (то есть переназвать российский газ азербайджанским и под таким видом продолжить транзит в Европу) не удастся.

Украина заняла принципиальную позицию не продлевать заключенный в 2019 году 5-летний контракт с "Газпромом" и получила поддержку от Европы. В частности и Польши, которая с 1 января переняла от Венгрии председательство в ЕС.



Газ в хранилищах стран ЕС в процентах от рабочего объема газа в хранилищах по состоянию на 31 декабря 2024 года / Агрегированный кадастр хранения газа (AGSI), Hanne Cokelaere / POLITICO

Таким образом, "окно в Европу", проложенное еще во времена Брежнева, закрылось. Когда-то благодаря "газу-батюшке" и "нефти-матушке" СССР выиграл себе несколько десятилетий стабильности.

Интересно, что первый газ, который пошел по "трубе" в Европу, был украинским. Он добывался на Львовщине (Дашавское месторождение), а разрабатывались проекты газопроводов в Киеве.

Собственно, на деньгах за газ из ФРГ и Австрии держался миф благополучия, известный как "Застой". Кстати, именно в этот период сформировалось мировоззрение нынешнего правителя России Путина. Неудивительно, что он решил продолжить дело "дедов". На рубеже тысячелетий российская "газовая труба" стала инструментом геополитической борьбы и давления на Европу.

Благодаря этому ЕС и в первую очередь Германия "подсели" на дешевую газовую иглу и оказались в зависимости от Кремля, хотя и некоторые до сих пор этого не признают, хотя бы должны были вместо мемуаров давать показания.



Говорится, в частности, о канцлере ФРГ Ангеле Меркель, которая в угоду дешевому газу для Германии фактически прогнулась под Путина, преступно ослабила собственную армию и дала добро Москве на агрессивные действия.

Как ни странно это звучит, но Украина в конце 90-х – начале 2000-х годов оказалась менее дружелюбной к Путину, чем Европа. В Киеве отказались менять суверенитет на дешевый газ, что и стало причиной многолетних газовых войн, а также появления миллиардеров-посредников и целых поколений политиков-популистов, которые всячески паразитировали на теме российского газа.

Тем же занимались и в Кремле. Россияне столько лет пугали Украину, что та замерзнет, что в какой-то момент сами в это поверили. А дальше их ждал сюрприз.

С началом полномасштабного вторжения Путин решил разыграть карту газового шантажа. Только замерзнуть должна была не только Украина, но и вся Европа, которая разозлила россиян своей поддержкой Украины. В Кремле попытались разыграть старую партию газового шантажа и объявили о технических работах на "Северных потоках", построенных с благословения Меркель и вопреки позиции Украины (и США), российских газопроводов. В ответ ЕС показал россиянам зубы и отказался от российского транзита.



Транзит российского газа через Украину / Инфографика NV

Россияне решили поднять ставки и устроили диверсию на "Северном потоке-2" – серия взрывов вывела его из строя (по другой версии, это сделали какие-то неизвестные диверсанты, сама же Россия утверждает, что это были "англосаксы"). Таким образом, Путин по собственной воле перекрыл не только поток газа в Европу, но и реверсный поток миллиардов в Россию.

После бана "Северных потоков" для российского газа оставался украинский транзит, а также южный путь – "Турецкий поток".

Украинский транзит давал Путину – на финансирование прежде всего войны против Украины – примерно 6 миллиардов долларов в год, Украина же получала около миллиарда, но значительную часть этих денег тратила на саму "трубу". Кроме этого был приятный бонус в 3 миллиарда в виде решения Стокгольмского арбитража в пользу Украины, которое признавало Россию нарушителем принципа "качай или плати".

Словацкая истерика Фицо: стоит ли бояться угроз

Главными адресатами российского газа были Австрия и Словакия. Для последней это было настоящим золотом, точнее для словацкого премьера Роберта Фицо. Тот успешно оседлал "трубу" и зарабатывал немалую коррупционную ренту на транзите.



Основные газовые трубопроводы в Европе / Инфографика BBC

Собственно, этим фактом и объясняется его чрезмерная любовь к России и жажда вредить Украине по любому поводу, включая открытие, по меткому выражению президента Зеленского, второго энергетического фронта против Украины.

При этом Словакия глобально от российского газа не зависит, потому что давно диверсифицировала его поставки, в частности, через тот же "Турецкий поток", а также за счет получения сжиженного природного газа (им занимается другая российская газовая монополия "Новатэк" под руководством путинского номинала Леонида Михельсона).



Поставки российского газа через украинскую ГТС / Инфографика NV

Стоит понимать, что нынешние крики Фицо о коварной Украине – это лишь тоска по утраченным гешефтам. При этом его угрозы в адрес Украины не стоит воспринимать слишком серьезно – свет он нам выключить не сможет (как обещал), потому что Украина подключена к общей европейской энергосистеме, а нарушение действующих контрактов (в частности военных) будет иметь юридические последствия, где Фицо будет заранее в проигрышной позиции. Это также подтвердил Брюссель. Еврокомиссия встала на сторону Украины и прозрачно намекнула Фицо знать собственное место.

То же самое сделали и в Киеве, напомнив, что сам премьер отказался от компенсаций от Украины за подорожание газа.

Напоминаем Фицо, что, во-первых, поддержка преступной российской агрессии является абсолютно аморальной. Во-вторых, недальновидная политика Фицо уже оставила народ Словакии без компенсации за потерю российского транзита газа, а также может оставить народ Словакии еще по меньшей мере без 200 миллионов долларов ежегодно, которые Украина платит за импортируемое электричество. Так, импорт электричества для спасения небесплатный, и это значительные средства. В-третьих, для всех в Европе и, в частности, для народа Словакии будет выгоднее со всех точек зрения сотрудничать с соседями и ЕС ради увеличения поставок в Европу энергоресуров, в частности газа из Америки и от других партнеров, и только это может уменьшить цену на энергию для большинства семей. Доля Словакии в импорте электричества в Украину около 19%. Правительство Украины работает с нашими соседями в ЕС, чтобы сохранить необходимый объем поставок электричества,

– президент Зеленский 28 декабря 2024 года дал исчерпывающую характеристику истерикам господина Фицо.

"Словакия является частью единого европейского энергорынка, и Фицо должен уважать общеевропейские правила. Любые произвольные решения в Братиславе или приказы из Москвы для Фицо относительно электричества не приведут к остановке импорта электричества в Украину, но точно могут привести к разрыву действующей власти Словакии с европейским сообществом", – добавил глава украинского государства.

На фоне Фицо куда солиднее выглядит Австрия. Это государство в предыдущие годы также неоднократно ловили за руку и обличали в любви к Путину, однако сейчас в Вене решили действовать в интересах Европы, поэтому заранее подумали о безболезненном замещении.

Более того, обратились в арбитраж, чтобы Россия компенсировала свои выходки с нерегулярными поставками. Как следствие, значительные объемы российского газа в австрийских хранилищах были арестованы и взысканы с "Газпрома" в качестве компенсации.

Приднестровская агония из-за газа

В отличие от Австрии и Словакии для оккупированного Россией молдавского анклава в Приднестровье реального "плана Б" просто не существует. Дешевый (точнее – бесплатный российский газ) был основой экономики и всей жизни для так называемой "Транснистрии".

Та получала газ по хитрой схеме: Россия признавала целостность Молдовы и давала газ ей, а тот уже шел в Приднестровье – мятежная и никем не признанная "ПМР" за него не платила, вместо этого отсылала чеки в Кишинев (по версии Кремля – на 709 миллионов долларов).



Газопроводы в Молдове и Приднестровье / Инфографика spglobal

Полученный сепаратистами газ запускал работу местной Кучурганской ТЭЦ на Днестре (она же Молдавская ГРЭС), генерировавшей до 80% электроэнергии для всей Молдовы. Таким образом сепаратисты проводили "обнал" и прекрасно себе жили в последние десятилетия.

Сейчас же эта "лавочка" закрывается. Причем "Газпром" решил действовать проактивно и объявил, что сам останавливает подачу газа, не вспоминая Украину и отказавшись от поставок в Молдову через "Турецкий поток".

Таким образом, россияне сами обрекли Приднестровье на катастрофу, очевидно рассчитывая, что теперь хоть кто-то в Европе наконец замерзнет. Потому что Приднестровье – это Европа, как ни крути. То есть российская пропаганда хоть в чем-то наконец-то будет правой. А то, что в беде оказались именно сторонники России в количестве 500 тысяч человек, которые когда-то доверились Москве и "самому вкусному в мире пломбиру", – это уже никого не волнует. Россия не впервые предает своих. И явно не в последний раз.

Сейчас Приднестровье оказалось в очень трудной ситуации. ТЭЦ можно отапливать углем вместо газа и якобы запас этого топлива есть, СМИ пишут о 50 – 60 днях. Кстати, этот уголь еще и с Донбасса, а как он оказался в российском анклаве – отдельный и очень интересный вопрос.

Также есть желание помочь сепаратистам из Кишинева – молдавские власти обещают выступить посредником для закупки газа в Европе. Однако за него придется платить, от чего за 30 лет в Приднестровье отвыкли. Также острый газовый кризис в очередной раз поднимает вопрос о ликвидации российского анклава и восстановлении на приграничной с Украиной территории конституционного строя. И это еще одно следствие непродуманной политики Путина.

Правда, здесь союзником россиян выступает нерешительность Кишинева, потому что очевидно там пока нет готового сценария воссоединения (даже на условиях Молдовы) – там недавно едва отбились от собственной "ваты", а теперь к ней рискует присоединиться еще и европейский аналог КНДР с голодными, бедными и злыми фанатами "русского мира".

Хуже всего, что они из-за массового и очень длительного зомбирования российской пропагандой не способны составить "2+2" и определить виновника собственных проблем, а потому непременно станут "троянскими конями" на пути Молдовы в ЕС. Напомним, что заявка Украины и Молдовы на вступление в Евросоюз фактически общая (это как Украина и Польша на Евро-2012), поэтому вопрос, а точнее проблема интеграции Приднестровья – это также и проблема Украины.

Так или иначе этот вопрос когда-то должен быть решен, он точно будет непростым, но в его решении заинтересованы все.

Тарас Чмут о планах на 2025 год:

У России остается 5% от европейского газового рынка

Что касается России, то сейчас у нее остается лишь 5% от европейского газового рынка (спасибо Турции и сжиженному газу). Хотя еще в 2021 году Путин имел 45%. Сейчас же, в соответствии с законами рынка, свободное место активно занимают Норвегия, Марокко, Катар и США. Все делается так, что вернуться, даже при большом желании, будет уже невозможно.

Теперь у России остаются только восточные варианты – убыточная "Сила Сибири" и другие азиатские газопроводы. Однако это крохи с барского стола – самый богатый рынок Европы Россия по собственной глупости потеряла. Сейчас же уже самой России будет выкручивать руки Китай, ведь Россия просто не будет иметь других вариантов, зато у Пекина вариантов для замещения немало.

По итогам 2023 года "Газпром" получил рекордный чистый убыток в размере 6,1 миллиарда долларов (по данным российского Forbes). А в 2024 году будут еще более веселые показатели.

Также не лучшие времена наступают и для российского сжиженного газа. Он, напомним, до сих пор не под санкциями, однако это более технологическая история, а значит – более проблемная для России. К тому же президент Трамп уже пообещал существенно увеличить добычу (в этом союзником США выступает Катар) – это должно обвалить цены на СПГ в мире и вытеснить российский "Новатэк" из Европы.

Если это произойдет, то последствия будут еще болезненнее, чем отказ Украины, а все вместе – фактическое разрушение российского газорейха, который старательно выстраивали еще со времен Брежнева, но который бездарно профукал один не слишком одаренный подполковник КГБ. С другой стороны, Путин уже и так обрек несколько следующих поколений россиян на нищету, то почему бы не забрать у них еще и надежды на газ.