20 октября в Молдове состоялся первый тур выборов президента и конституционный референдум по евроинтеграции страны. 24 Канал подводит итоги выборов и констатирует, что России удалось залить значительное количество дегтя в бочку молдавского меда.

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Выборы в Молдове: почему российский фактор сработал

О том, что это будут выборы в условиях гибридной войны России против Молдовы, было известно заранее. Кишинев был к этому готов и сделал немало, чтобы топовые агенты Москвы своего влияния лишились.

Это сработало лишь частично и только на персональном уровне. От участия в гонке отказались главные оппоненты Санду – экс-президент Игорь Додон и мэр Кишинева Ион Чебан. Таким образом, оппонентами главы государства были или откровенные маргиналы, или нехаризматичные и не слишком раскрученные персонажи.

В итоге действующий президент Майя Санду получила солидные 41,84% голосов и будет фаворитом второго тура, который запланирован на 3 ноября.

Ее оппонентом станет откровенно пророссийский политик Александр Стояногло (набрал 26,35%), который рассчитывает добавить себе голоса других пророссийских кандидатов.



Результаты выборов в Молдове / скриншот из ЦИК

Самое главное, что оппоненты в Кремле вариант с высокими показателями Майи Санду предусмотрели, а потому сделали ставку на провал голосования за евроинтеграцию на референдуме.

Главными инструментами россиян стали пророссийская пропаганда и российские деньги. И если российское телевидение (хоть и поздно) удалось заблокировать, то российские деньги – нет. Фактически россияне попытались купить результат референдума (по разным оценкам – до 20%), и, если бы не голоса граждан Молдовы за рубежом, они бы имели еще большую победу.

Москва потратила около 100 миллионов евро на попытку сорвать президентские выборы и референдум о вступлении Молдовы в Европейский Союз,

– вице-премьер-министр Молдовы Кристина Герасимова прямо называет вещи своими именами.

Комментируя результаты, Санду уже заявила, что голосование во втором туре – это "единственный способ предотвратить катастрофу".

То, что произошло за последние два года, является атакой на нашу демократию. Враги хотят, чтобы молдаване усомнились в своем единстве. Мы должны извлечь уроки из этого жалкого нападения на демократию,

– сказала Санду во время брифинга 21 октября.

Она также заявила о наличии доказательств фальсификации на выборах. Говорится якобы о покупке 300 тысяч голосов.

"Масштабы мошенничества беспрецедентны. Целью было поставить под угрозу демократические выборы", – сказала президент.

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Как диаспора спасла Санду

Специфика подсчета голосов в Молдове такова, что сначала считают местные участки и округа и только в конце – зарубежные участки. Большинство зарубежных участков – в странах ЕС, где действительно немало трудовых мигрантов из Молдовы. Они традиционно голосуют за прозападный курс.

Зато граждане страны старшего возраста, которые живут на родине, а также жители пророссийского анклава – автономии Гагаузии (кстати, господин Стояногло родом именно оттуда и является этническим гагаузом, на что указывает его тюркская фамилия) – и районов поблизости от еще одного пророссийского анклава – мятежного Приднестровья – отдают голоса за "совок".

Так было и на этот раз – в Гагаузии проголосовали на референдуме в пропорции 95/5 против евроинтеграции и 49% за Стояногло при 2% за Санду. В районах, где голосовали жители Транснистрии, 62,6% отдали голоса за "совок" и "только" 37% за ЕС, при этом Стояногло получил 35,4%, а Санду – 25,2%.

Но это "только" будет обязательно в кавычках, потому что приднестровцы, которые 30 лет находятся под бешеным давлением "русского мира", все же демонстрируют, что хотят лучшей судьбы. Это хорошая тенденция, но только пока как декларация о намерениях. Зато над европейским будущим тяготеют московские тучи.

Из-за специфики подсчетов первые результаты были чрезвычайно шокирующими для сторонников европейского выбора, и только на финише сторонники ЕС получили символическую победу, однако она очень похожа на пиррову. Голоса молдовской диаспоры спасли лицо госпожи Санду, потому что даже в столичном Кишиневе против сближения с Европой проголосовали аж 44%.



Майя Санду во время голосования / фото Vadim Ghirda / Associated Press / East News

Явка по заграничному округу составила 240 тысяч человек (при 2 участках в России) при 1,3 миллиона внутри Молдовы. Без учета зарубежных участков за сближение с ЕС проголосовали лишь 45,57% избирателей, зато 54,43% высказались против.



За рубежом 77,1% поддержали сближение с ЕС, 22,9% – проголосовали против.

Фактический результат референдума 50/50 (если точнее, то 50,4 против 49,6) вместо прогнозируемых экспертами и социологией 60% за евроинтеграцию – это победа для России и большое фиаско для проевропейских сил.

Санду и ее сторонники рассчитывали на успех и должны были использовать его как отправную точку для отрыва от Москвы и прыжка в ЕС. Но "советская гравитация" не отпустила страну. Еще одним фактором фактического поражения стала низкая явка среди молодежи при общей явке примерно в 50% (довольно высокой для Молдовы: референдум считается состоявшимся при явке трети избирателей). То есть имеем ситуацию, когда люди, для которых, собственно, все это и делалось, в основном проигнорировали выборы в пользу, как им кажется, более интересных дел. Конечно, ценой собственного будущего.

Еще не конец – все решит второй тур

Результаты выборов стали шоком для президента Санду. Она этого не скрывала – свое разочарование она выразила в короткой концентрированной речи в пресс-центре после объявления предварительных результатов.

Молдова столкнулась с беспрецедентной атакой на свободу и демократию нашей страны как сегодня, так и в последние месяцы. Преступные группировки, работающие совместно с иностранными силами, враждебными к нашим национальным интересам, атаковали нашу страну десятками миллионов евро, ложью и пропагандой, используя самые позорные средства, чтобы держать наших граждан и нашу страну в ловушке неопределенности и нестабильности,

– короткая, однако очень содержательная речь Майи Санду в ночь на 21 октября.

Отметим, что сайт ЦИК испытывает мощные DDoS-атаки российских хакеров: таким образом Москва, очевидно, хочет получить аргумент о фальсификации именно голосов из диаспоры (их считают последними, а первые результаты – в Молдове – были как раз за Россию). Однако, скорее всего, референдум не будет отменен (это было бы выгодно России). Более того, формально евроинтеграция на нем победила, хоть и благодаря тем, кто физически не живет в Молдове. Однако это далеко не тот результат, с которым можно "с ноги" открывать двери Еврокомиссии и заявлять, что вся Молдова – за ЕС.

Теперь Молдову ждет второй тур. Теперь 3 ноября люди будут голосовать, держа в голове те самые 50/50, потому что это – фактический плебисцит о будущем Молдовы. При этом сама Санду стараниями российской пропаганды имеет очень высокий антирейтинг, а значит, ее победа не гарантирована и фактический провал референдума может забрать у президента критически важные проценты, а судьбу поста номер один может решить мобилизация электората.

Но и это еще не конец, потому что уже через год состоятся парламентские выборы. Напомним, Молдова – парламентская республика, где президент, спросите хотя бы у Игоря Додона, не способен самостоятельно изменить политический курс страны. План Санду, похоже, заключался в случае мощной победы на референдуме закрепить успех роспуском парламента и досрочными выборами, чтобы зафиксировать победу. Однако эта стратегия потерпела фиаско.

На выборах-2025 также ожидается бешеная борьба, потому что российские деньги никуда не денутся, а значит, промосковские силы попытаются развить свой успех, чтобы заблокировать евроинтеграцию Молдовы и оставить ее в российском болоте навсегда. Здесь свое весомое слово должны сказать спецслужбы (чтобы ликвидировать коррупционные сетки Илана Шора) и молодежь страны, которая должна наконец осознать, что на кону их будущее.