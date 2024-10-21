Об этом сообщает ЦИК Молдовы. Сейчас обработаны еще не все протоколы референдума за рубежом.

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Голоса на еврореферендуме в Молдове разделились почти поровну

Напомним, на референдуме жителям Молдовы задавали вопросы: "Вы поддерживаете внесение изменений в Конституцию с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому Союзу?".

В случае поддержки преамбулу Конституции Молдовы дополнят такими словами: "Подтверждая европейскую идентичность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова, провозглашая интеграцию в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова".

Однако, согласно обработанным данным, 77,01% избирателей проголосовали за, а 22,99% – против.

Как указывает издание, несмотря на общую предварительную поддержку, в 23 из 32 районов Молдовы на конституционном референдуме подавляющее большинство избирателей отдали предпочтение "нет".

В двух округах счет был очень плотным, не дотянув нескольких десятков голосов, чтобы результат "за" был мажоритарным. Так, в Чимишлии вариант "нет" выбрали 50,9% избирателей, а "да" – 49,91%, разница – в 34 голоса. В Каушанах вариант "нет" выбрали 50,02% избирателей, а "да" – 49,98%, разница – в 12 голосов.

, Для признания конституционного республиканского референдума состоявшимся, в нем должны принять участие не менее чем 1/3 количества людей, зарегистрированных в избирательных списках. Закон будет считаться принятым, если за него проголосует большинство граждан, принявших участие в референдуме.

Комиссия подаст отчет о результатах референдума в Конституционный суд, который в свою очередь в течение 10 дней своим решением подтвердит или опровергнет результаты плебисцита.