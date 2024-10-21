Президент Молдовы, короткий брифинг которой транслировало издание NewsMaker.md, заявила, что голоса хотела купить криминальная группа.

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Что заявила Майя Санду

Мы имеем четкие доказательства того, что эти преступные группы ставили целью купить 300 000 голосов,

– заявила Санду в своем предвыборном штабе.

Президент не утверждала, что голоса таки купили, поэтому ее заявление можно трактовать по-разному. На уточняющие вопросы она не ответила.

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Ранее Центральная избирательная комиссия сообщила, что на выборах, по данным 73% протоколов, предварительно:

за Майю Санду проголосовали 36,32% избирателей,

за Александра Стояногло – 28,95%.

На референдуме о включении европейского вектора в Конституцию Молдовы проголосовало более всего 50% населения. По предварительным данным, "против" было 55,04% и более 44% – "за".