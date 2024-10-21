Президентка Молдови, короткий брифінг якої транслювало видання NewsMaker.md, заявила, що голоси хотіла купити кримінальна група.
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Що заявила Майя Санду
Ми маємо чіткі докази того, що ці злочинні групи ставили за мету купити 300 000 голосів,
– заявила Санду у своєму передвиборчому штабі.
Президентка не стверджувала, що голоси таки купили, тож її заяву можна трактувати по-різному. На уточнювальні запитання вона не відповіла.
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Раніше Центральна виборча комісія повідомила, що на виборах, за даними 73% протоколів, попередньо:
- за Майю Санду проголосували 36,32% виборців,
- за Олександра Стояногло – 28,95%.
На референдумі щодо включення європейського вектора до Конституції Молдови проголосувало понад 50% всього населення. За попередніми даними, "проти" було 55,04% і понад 44% – "за".