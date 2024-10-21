Президентка Молдови, короткий брифінг якої транслювало видання NewsMaker.md, заявила, що голоси хотіла купити кримінальна група.

Дивіться також Вирішальна битва за Молдову: як Росія хоче захопити владу після виборів і до чого тут Україна

Що заявила Майя Санду

Ми маємо чіткі докази того, що ці злочинні групи ставили за мету купити 300 000 голосів,

– заявила Санду у своєму передвиборчому штабі.

Президентка не стверджувала, що голоси таки купили, тож її заяву можна трактувати по-різному. На уточнювальні запитання вона не відповіла.

Дивіться також Референдум щодо вступу до ЄС відбувся, – ЦВК Молдови

Раніше Центральна виборча комісія повідомила, що на виборах, за даними 73% протоколів, попередньо:

за Майю Санду проголосували 36,32% виборців,

за Олександра Стояногло – 28,95%.

На референдумі щодо включення європейського вектора до Конституції Молдови проголосувало понад 50% всього населення. За попередніми даними, "проти" було 55,04% і понад 44% – "за".