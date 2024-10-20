Центральна виборча комісія Молдови заявила, що станом на 19:50 20 жовтня проголосували понад 50% громадян країни.

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Що кажуть у ЦВК Молдови

Понад 50% відповідальних громадян, які сьогодні (20 жовтня – 24 Канал) проголосували!

– заявили у ЦВК Молдови.

Станом на 19:54 проголосували вже 1 мільйон 506 тисяч 423 людини.



Понад 50% громадян Молдови прийшли на референдум / скриншот з відео

До речі, згідно з законодавством Молдови, референдум визнається таким, що відбувся, за умови, якщо в ньому взяли участь не менш як третина виборців.

Варто зауважити, що на референдумі вирішують, чи підтримують громадяни закріплення у Конституції Молодови курсу на її членство в Євросоюзі.

На референдумі громадянам поставили питання: "Чи підтримуєте ви зміну Конституції з метою вступу Молдови до Європейського Союзу?". Люди мали відповісти "так" чи "ні".