Центральная избирательная комиссия Молдовы заявила, что по состоянию на 19:50 20 октября проголосовали более 50% граждан страны.

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Что говорят в ЦИК Молдовы

Более 50% ответственных граждан, которые сегодня (20 октября – 24 Канал) проголосовали!

– заявили в ЦИК Молдовы.

По состоянию на 19:54 проголосовали уже 1 миллион 506 тысяч 423 человека.



Более 50% граждан Молдовы пришли на референдум / скриншот из видео

Кстати, согласно законодательству Молдовы, референдум признается таким, состоявшимся, при условии, если в нем приняли участие не менее трети избирателей.

Стоит заметить, что на референдуме решают, поддерживают ли граждане закрепление в Конституции Молодовы курса на ее членство в Евросоюзе.

На референдуме гражданам задали вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Молдовы в Европейский Союз?". Люди должны были ответить "да" или "нет".