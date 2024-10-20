Центральна виборча комісія Молдови закрила дільниці о 21:00 20 жовтня. Раніше у ЦВК писали, що референдум щодо вступу до ЄС відбувся, адже в ньому взяли участь понад мільйон громадян, що перевищує 50% виборців.

Дивіться також Вирішальна битва за Молдову: як Росія хоче захопити владу після виборів і до чого тут Україна

Що відомо про вибори в Молдові

Центральна виборча комісія Молдови станом на 23:38 20 жовтня опрацювала 73% протоколів. Згідно з цими даними:

за Майю Санду проголосували 36,32% виборців,

за Олександра Стояногло – 28,95%.

До речі, якщо за жодного з кандидатів у президенти не проголосують понад 50% громадян, то 3 листопада 2024 року відбудеться другий тур виборів.



На виборах президента в Молдові перемагає Майя Санду / скриншот з сайту ЦВК

Які результати референдуму

У ЦВК заявили, що обробили 70% протоколів. За попередніми результатами, щодо включення європейського вектора до Конституції:

"за" проголосували 44,9% виборців,

"проти" – 55,04%.



Під час референдуму в Молдові більшість проти включення змін до Конституції / скриншот з сайту ЦВК