Об этом в эфире 24 Канала рассказал политический обозреватель медиа "Грунт" Александр Нотевский, отметив, что Фицо не является настолько пророссийским. В то же время здесь могло не обойтись и без США.
Что повлияло на Фицо?
Фицо и Виктор Орбан известны своей приязнью к России. Однако политический обозреватель объяснил, что премьер-министр Словакии всегда был прагматичным и имел меньшую степень зависимости от страны-агрессора.
Украина имела сотрудничество со Словакией по обороне, но правительство никогда не анонсировало пакет военной помощи нашей стране.
Даже Зеленский говорил, что с Фицо ситуация проще и конструктивнее, чем с Орбаном. Это связано с тем, что у него не слишком развиты политические связи с Россией, Фицо не так сильно интегрировал свою экономику и политику под российское влияние. У него больше маневра,
– подчеркнул он.
Нотевский отметил, что часто Украине удавалось найти общий язык с Фицо во время кризисных ситуаций. Очевидно, что он руководствуется собственными интересами и не является проукраинским политиком. Однако премьер-министр Словакии является договороспособным лицом.
Относительно анонсированного пакета военной помощи. Я думаю, что на это влияет позиция американской администрации. Трамп хочет, чтобы Венгрия и Словакия перестали закупать российские энергоресурсы. На Орбана это давление не работает, но на Фицо да,
– подчеркнул политический обозреватель.
Он добавил, что Орбан использует Украину как внутреннего врага. В то же время у премьер-министра Словакии такой позиции нет.
Поддержка Украины от Словакии: что известно?
- Год назад Фицо заявил, что Словакия что Словакия готова поддержать Украину в войне против России. Однако страна сможет оказывать военную поддержку только на коммерческой основе.
- Несколько дней назад министр обороны Словакии Роберто Калиняк и министр обороны Украины Денис Шмыгаль подписали соглашение о военной поддержке. Пакет помощи будет включать инженерную технику, а именно 5 машин разминирования Bozena и другую спецтехнику.
- В начале этой осени Фицо поддержал инициативы предоставления гарантий безопасности для Украины. Он добавил, что хотя Словакия и защищает собственные интересы, одновременно она уважает Украину.