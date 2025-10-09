Об этом в эфире 24 Канала рассказал политический обозреватель медиа "Грунт" Александр Нотевский, отметив, что Фицо не является настолько пророссийским. В то же время здесь могло не обойтись и без США.

Смотрите также Мерц жестко поспорил с Орбаном из-за его позиции относительно войны России против Украины

Что повлияло на Фицо?

Фицо и Виктор Орбан известны своей приязнью к России. Однако политический обозреватель объяснил, что премьер-министр Словакии всегда был прагматичным и имел меньшую степень зависимости от страны-агрессора.

Украина имела сотрудничество со Словакией по обороне, но правительство никогда не анонсировало пакет военной помощи нашей стране.

Даже Зеленский говорил, что с Фицо ситуация проще и конструктивнее, чем с Орбаном. Это связано с тем, что у него не слишком развиты политические связи с Россией, Фицо не так сильно интегрировал свою экономику и политику под российское влияние. У него больше маневра,

– подчеркнул он.

Нотевский отметил, что часто Украине удавалось найти общий язык с Фицо во время кризисных ситуаций. Очевидно, что он руководствуется собственными интересами и не является проукраинским политиком. Однако премьер-министр Словакии является договороспособным лицом.

Относительно анонсированного пакета военной помощи. Я думаю, что на это влияет позиция американской администрации. Трамп хочет, чтобы Венгрия и Словакия перестали закупать российские энергоресурсы. На Орбана это давление не работает, но на Фицо да,

– подчеркнул политический обозреватель.

Он добавил, что Орбан использует Украину как внутреннего врага. В то же время у премьер-министра Словакии такой позиции нет.

Поддержка Украины от Словакии: что известно?