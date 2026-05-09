Об этом сообщают агентство Reuters, Teraz.sk и другие словацкие и российские СМИ.

Смотрите также Настоящий День победы: что и почему празднуют 8 мая, а что 9 мая

Как состоялась встреча?

На встрече были и министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник диктатора Юрий Ушаков, глава "Росатома" Алексей Лихачев, а также вице-премьер-министр Александр Новак и министр образования и науки Валерий Фальков.

Во время встречи Владимир Путин заявил Роберту Фицо, что ценит позицию словацкого руководства относительно "сохранения исторической памяти" о Второй мировой войне и роли Красной армии в "освобождении" Европы от нацизма.

Мы помним события словацкого национального восстания 29 августа 1944 года. Благодарны руководству и народу Словакии за бережное отношение к памятникам и захоронениям советских воинов, погибших в боях с фашистами на словацкой земле,

– сказал диктатор.

Reuters также пишет, что российский диктатор заверил словацкого премьера в том, что Москва сделает все, чтобы удовлетворить потребности Братиславы в энергоносителях, поскольку страна продолжает покупать нефть и газ России.

Издание напоминает, что Словакия получает российскую нефть через старый трубопровод "Дружба", который еще недавно был поврежден. Зато природный газ из России поступает в страну по трубопроводу "Турецкий поток".

В свою очередь Роберт Фицо во время разговора с российским президентом выразил благодарность за приглашение и сообщил, что для него "большая честь" присутствовать в Москве на праздновании "победы" и военном параде.

От имени правительства Словацкой Республики и присутствующей здесь словацкой делегации позвольте поздравить вас с важнейшим национальным праздником – Днем Победы. Для меня большая честь быть здесь, в России, – заявил чиновник.

Передал ли Фицо послание от Зеленского?

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что премьер-министр Словакии может передать послание украинского президента Владимира Зеленского российскому диктатору как раз в рамках этих переговоров.

Впрочем, Кремль в комментарии пропагандистам сообщил, что никаких посланий от Владимира Зеленского Владимир Путин не получил. Зато, согласно обнародованной информации, там признали, что говорили об Украине.

Украинская тема обсуждалась на встрече российского президента с премьером Словакии Фицо проинформировал Путина о своих недавних контактах с Зеленским,

– указали там.

Как прошел парад в Москве?

Напомним, утром 9 мая в Москве состоялся военный парад в честь "победы" во Второй мировой войне, однако мероприятие прошло без военной техники, в частности танков и ракет. Присутствовали президенты Беларуси и Казахстана.

Продолжительность парада была лишь ориентировочно 45 минут. Владимир Путин во время речи назвал текущие действия российских военных как противостояние агрессии НАТО, в то же время конкретики о войне в Украине он намеренно избегал.

Россия заявила, что договоренность о краткосрочном перемирии между Киевом и Москвой позволило избежать эскалации во время парада 9 мая, мол, западные страны "с пониманием" отнеслись к предыдущим предупреждениям.