После "успешного" парада в Москве передумали атаковать Киев. Соответствующее заявление Ушакова распространяют росСМИ.

Что сказали в России об отмене удара по Киеву?

По словам Ушакова, Москва заранее дала понять, какой может быть реакция в случае "террористических действий Киева", и это, по его мнению, повлияло на активизацию контактов с США. Он утверждает, что именно во время этих переговоров стороны якобы договорились о временном перемирии.

В Кремле также заявили, что из-за отсутствия удара по Москве Россия не совершала массированного ракетного удара по Киеву в ответ. Ушаков подчеркнул, что большинство западных столиц "с пониманием" отнеслись к российским предупреждениям.