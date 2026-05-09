Украина уже готовится к новым ударам по российским объектам, которые финансируют полномасштабную войну. Об этом Командующий СБС написал в телеграмм-канале.

Как "Мадьяр" отреагировал на парад в Москве и перемирие?

Командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадьяр" Бровди прокомментировал проведение парада в Москве и объявленное временное перемирие, заявив о подготовке новых операций украинских дронов. Он эмоционально оценил события, назвав их символическими для российской власти и признаком изменения баланса страха в войне.

Бровди отметил, что Россия, по его мнению, оказалась в ситуации "десакрализации" собственных пропагандистских нарративов, а также потери части контроля над событиями во время праздничных мероприятий в Москве. Он заявил, что даже временная пауза в боевых действиях не меняет общей динамики войны.

Также "Мадьяр" иронично прокомментировал дипломатические усилия вокруг временного перемирия, назвав их свидетельством слабости российской позиции. Он подчеркнул, что 72-часовая пауза не меняет стратегического курса Украины и дальнейших действий Сил обороны.

Что известно о планах СБС?

Отдельно командующий отметил, что украинские военные уже нанесли удары по военно-промышленному и энергетическому комплексу России в новых географических направлениях и темпах.

Сибирь хоть и за горами, но ничего не за горами,

– намекнул Мадьяр на расширение дальности возможных ударов.

Напомним, президент Зеленский анонсировал усиление украинских дальнобойных атак на Россию, особенно с акцентом на дальнобойных системах. Известно, что Украина уже нанесла удары по Уралу, что привело к значительным потерям для России, включая поражение военных самолетов и снижение нефтяной прибыли.

К слову, авиационный эксперт Валерий Романенко отметил для 24 Канала, что российская противовоздушная оборона оказалась малоэффективной против украинских беспилотников. Он объяснил это недостаточной плотностью систем ПВО и трудностями с обнаружением дронов с помощью радаров, что существенно снижает эффективность защиты.

Что известно о последних дальнобойных ударах Украины по территории России?

Украинские силы продолжают наносить дальнобойные удары по критической инфраструктуре России, направленных на ослабление ее военной логистики и энергетического сектора. В частности, Украина в третий раз атаковала нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и нефтеперекачивающую станцию в Перми, которые расположены более чем в 1500 километрах от украинской границы. В результате ударов были повреждены ключевые объекты, обеспечивающие топливом российскую армию.

Кроме того, украинские дроны атаковали район Ханкалы в Грозном, где расположена крупная российская военная база, а также территории вблизи железнодорожного вокзала и управления ФСБ. Взрывы произошли 8 мая, однако официальные власти Чечни пока не предоставила никаких комментариев относительно инцидента.

Также сообщается о поражении нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле – одного из крупнейших в России. Это предприятие играет важную роль в обеспечении российской экономики и финансировании войны, а атака стала очередным элементом так называемых украинских "дальнобойных санкций".