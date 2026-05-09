Україна вже готується до нових ударів на російські об'єкти, які фінансують повномасштабну війну. Про це Командувач СБС написав у телеграм-каналі.

Як "Мадяр" відреагував на парад в Москві та перемир'я?

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді прокоментував проведення параду в Москві та оголошене тимчасове перемир'я, заявивши про підготовку нових операцій українських дронів. Він емоційно оцінив події, назвавши їх символічними для російської влади та ознакою зміни балансу страху у війні.

Бровді зазначив, що Росія, на його думку, опинилася в ситуації "десакралізації" власних пропагандистських наративів, а також втрати частини контролю над подіями під час святкових заходів у Москві. Він заявив, що навіть тимчасова пауза у бойових діях не змінює загальної динаміки війни.

Також "Мадяр" іронічно прокоментував дипломатичні зусилля навколо тимчасового перемир'я, назвавши їх свідченням слабкості російської позиції. Він підкреслив, що 72-годинна пауза не змінює стратегічного курсу України та подальших дій Сил оборони.

Що відомі про плани СБС?

Окремо командувач наголосив, що українські військові вже завдали ударів по військово-промисловому та енергетичному комплексу Росії у нових географічних напрямках і темпах.

Сибір хоч і за горами, але ніц не за горами,

– натякнув Мадяр на розширення дальності можливих ударів.

Нагадаємо, президент Зеленський анонсував посилення українських далекобійних атак на Росію, особливо з акцентом на далекобійних системах. Відомо, що Україна вже завдала ударів по Уралу, що призвело до значних втрат для Росії, включаючи ураження військових літаків і зниження нафтового прибутку.

До слова, авіаційний експерт Валерій Романенко зазначив для 24 Каналу, що російська протиповітряна оборона виявилася малоефективною проти українських безпілотників. Він пояснив це недостатньою щільністю систем ППО та труднощами з виявленням дронів за допомогою радарів, що суттєво знижує ефективність захисту.

Що відомо про останні далекобійні удари України по території Росії?

Українські сили продовжують завдавати далекобійних ударів по критичній інфраструктурі Росії, спрямованих на ослаблення її військової логістики та енергетичного сектору. Зокрема, Україна втретє атакувала нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" і нафтоперекачувальну станцію в Пермі, які розташовані більш ніж за 1500 кілометрів від українського кордону. Унаслідок ударів були пошкоджені ключові об'єкти, що забезпечують паливом російську армію.

Крім того, українські дрони атакували район Ханкали у Грозному, де розташована велика російська військова база, а також території поблизу залізничного вокзалу та управління ФСБ. Вибухи сталися 8 травня, однак офіційна влада Чечні поки що не надала жодних коментарів щодо інциденту.

Також повідомляється про ураження нафтопереробного заводу "Славнафта-ЯНОС" у Ярославлі – одного з найбільших у Росії. Це підприємство відіграє важливу роль у забезпеченні російської економіки та фінансуванні війни, а атака стала черговим елементом так званих українських "далекобійних санкцій".