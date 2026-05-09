Про це повідомили помічник російського диктатора Юрій Ушаков та його прессекретар Дмитро Пєсков, цитує пропагандистське росЗМІ ТАСС.

Що кажуть у Росії про перемовини?

Юрій Ушаков заявив, що у переговорах між Україною, США та Росією сторони нібито "взяли паузу". Про наступний раунд перемовин вони не домовились, але, мовляв, "українська сторона знає, що робити задля успішного раунду у майбутньому".

Помічник диктатора припустив, що тристоронні перемовини відновляться, але невідомо коли.