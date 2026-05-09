Про це інформує білоруське медіа NEXTA Live.

Як Лукашенко підтримав Путіна перед парадом?

Перед проведенням святкового параду у Кремлі, під "надійним захистом" систем ППО з усієї Росії, Лукашенко вирішив підтримати свого союзника – диктатора Путіна, втім випадково розповів про реальний стан свята.

Коментуючи міжнародну присутність на параді у Москві самопроголошений лідер Білорусі заявив, що з часом іноземні гості ще самі хотітимуть приїжджати та бути присутніми на таких заходах.

Прийде час, коли проситимуться приїхати і побути на цій площі. Ну а сьогодні – час показав хто є хто,

– заявив він про іноземних гостей у Москві.

Водночас у мережі звернули увагу, що ця фраза фактично лише показала крах святкування Путіна та підкреслила доволі обмежену присутність міжнародних представників та лідерів іноземних держав на цьогорічному параді у Москві.

Зауважимо, що реальна кількість закордонних гостей у Москві виглядає значно скромнішою, аніж це намагаються подати офіційно.

Важливо! Професор американських досліджень Інституту Клінтона Скотт Лукас в етері 24 Каналу зауважив, що Путін навряд чи прийме якісь рішення, які б свідчили про провал на війні в Україні. Професор припускав, що диктатор говоритиме загальними фразами та історичними російськими наративами про боротьбу із "нацистами", протистояння НАТО та чергову приголомшливу перемогу. Варто зауважити, що для Путіна 9 травня не лише пам'ятний день, а велика політична подія, де "лідер" намагається показати Росії та усьому світу свою велич та контроль.

Хто з лідерів країн відвідав парад Путіна?

Російські пропагандистські медіа повідомляли, що цього року більшість лідерів колишнього СРСР проігнорували запрошення Путіна на святковий парад у Москві. Єдиним представником пострадянських країн, який був на параді – самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Жапаров і президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, які відвідували паради три роки поспіль, цього разу до Москви вирішили не приїжджати. Також серед відсутніх – президент Таджикистану Емомалі Рахмон і президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов.

Водночас президент Азербайджану Ільхам Алієв ігнорує парад на Червоній площі уже понад десять років.

Тож, цього року учать лідерів пострадянських країн на параді в Москві може стати найнижчою з 2022 року, коли до російської столиці не приїхав жоден іноземний глава держави.

Також раніше російські ЗМІ повідомляли, що парад у Москві відбудеться без присутності західних журналістів – акредитації вже були скасовані для низки іноземних видань, зокрема Spiegel, ARD, ZDF, Sky, агентства AFP, італійського телеканалу Rai та японського NHK.

Натомість російська сторона заявляє, що цього року висвітлювати подію дозволять виключно представникам російських медіа.