Об этом информирует белорусское медиа NEXTA Live.

Как Лукашенко поддержал Путина перед парадом?

Перед проведением праздничного парада в Кремле, под "надежной защитой" систем ПВО со всей России, Лукашенко решил поддержать своего союзника – диктатора Путина, впрочем случайно рассказал о реальном состоянии праздника.

Комментируя международное присутствие на параде в Москве самопровозглашенный лидер Беларуси заявил, что со временем иностранные гости еще сами будут хотеть приезжать и присутствовать на таких мероприятиях.

Придет время, когда будут просить приехать и побыть на этой площади. Ну а сегодня – время показало кто есть кто,

– заявил он об иностранных гостях в Москве.

В то же время в сети обратили внимание, что эта фраза фактически лишь показала крах празднования Путина и подчеркнула довольно ограниченное присутствие международных представителей и лидеров иностранных государств на нынешнем параде в Москве.

Заметим, что реальное количество иностранных гостей в Москве выглядит значительно скромнее, чем это пытаются подать официально.

Важно! Профессор американских исследований Института Клинтона Скотт Лукас в эфире 24 Канала заметил, что Путин вряд ли примет какие-то решения, которые бы свидетельствовали о провале на войне в Украине. Профессор предполагал, что диктатор будет говорить общими фразами и историческими российскими нарративами о борьбе с "нацистами", противостоянии НАТО и очередной ошеломляющей победе. Стоит заметить, что для Путина 9 мая не только памятный день, а большое политическое событие, где "лидер" пытается показать России и всему миру свое величие и контроль.

Кто из лидеров стран посетил парад Путина?

Российские пропагандистские медиа сообщали, что в этом году большинство лидеров бывшего СССР проигнорировали приглашение Путина на праздничный парад в Москве. Единственным представителем постсоветских стран, который был на параде – самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которые посещали парады три года подряд, в этот раз в Москву решили не приезжать. Также среди отсутствующих – президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев игнорирует парад на Красной площади уже более десяти лет.

Поэтому, в этом году участие лидеров постсоветских стран на параде в Москве может стать самым низким с 2022 года, когда в российскую столицу не приехал ни один иностранный глава государства.

Также ранее российские СМИ сообщали, что парад в Москве состоится без присутствия западных журналистов – аккредитации уже были отменены для ряда иностранных изданий, в частности Spiegel, ARD, ZDF, Sky, агентства AFP, итальянского телеканала Rai и японского NHK.

Зато российская сторона заявляет, что в этом году освещать событие позволят исключительно представителям российских медиа.