Об этом сообщает издание The Moscow Times.

Кто приедет на парад в Москве?

Согласно обнародованному Кремлем списку, единственным представителем постсоветских стран, который будет присутствовать на параде, станет самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которые посещали парады три года подряд, на этот раз в Москву не приедут. Также среди отсутствующих – президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Интересно, что в этом году от участия отказался и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Обратите внимание! На днях в Ереване состоялся первый в истории саммит Армения – ЕС. Во время встречи стороны обсудили углубление сотрудничества в сферах безопасности, энергетики, транспорта и цифровизации, а также подписали ряд двусторонних соглашений. Отдельно речь шла о перспективах сближения Армении с ЕС, в частности возможное вступление в блок и упрощение режима поездок для граждан в страны Шенгенской зоны.

Между тем президент Азербайджана Ильхам Алиев не посещает парад на Красной площади уже более десяти лет.

Как следствие, в этом году присутствие лидеров постсоветских стран на параде станет самым низким с 2022 года, когда ни один иностранный глава государства не прибыл в Москву.

В целом Кремль сообщает о семь иностранных гостей, из которых лишь часть представляет международно признанные государства. Кроме Лукашенко, это лидер Лаоса, премьер Словакии и король Малайзии. Также ожидаются представители непризнанных или частично признанных образований.

В то же время в Кремле заявили, что специальных приглашений иностранным лидерам якобы не присылали – часть из них, по словам российской стороны, приезжает по собственной инициативе.

Отдельно отмечается, что парад 2026 года впервые за 19 лет пройдет без демонстрации военной техники. Вместо этого на Красной площади состоится лишь марш колонн, участие курсантов военных училищ и кадетских корпусов также не предусмотрено.

Ранее СМИ также сообщили, что парад в Москве пройдет без западных журналистов: представители Кремля уже отменили аккредитации для изданий Spiegel, ARD, ZDF, Sky, агентства AFP, итальянского телеканала Rai и японского NHK.

Российская сторона утверждает, что в этом году на парад допустят только российские медиа.

Профессор американских исследований Института Клинтона Скотт Лукас в эфире 24 Канала объяснил, что никаких решений, которые выглядели бы как признание провала, 9 мая от Путина ждать не стоит. По его словам, кремлевский диктатор вряд ли назовет то, что происходит, войной, потому что этим сам разрушит конструкцию о "специальной военной операции".

Шансы на то, что в этот день прозвучит и новая масштабная мобилизация или объявление об отправке срочников на передовую, тоже низкие – это создало бы риски для поддержки внутри самой России.

Могут ли украинские дроны атаковать Москву?

На фоне подготовки к параду Москва объявила так называемое "перемирие" с 00:00 8 мая до 10 мая и одновременно пригрозила Киеву новыми ударами, если празднование будет сорвано.

Минобороны страны-агрессора утверждает, что в это время российские войска якобы полностью прекратят боевые действия, в частности наземные операции, удары дронами и артиллерией на фронте, а также атаки дальнобойными беспилотниками и ракетами.

Утром 8 мая президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска ночью продолжали атаковать украинские позиции. По его словам, на фронте зафиксировали более 140 обстрелов и не менее 10 штурмовых действий, наибольшая активность наблюдалась на Славянском направлении. Кроме того, оккупанты совершили более 850 атак с применением различных типов беспилотников, среди которых FPV-дроны, "Ланцеты" и другие ударные БпЛА.

Глава государства подчеркнул, что Украина будет реагировать зеркально на действия противника – то есть Силы обороны продолжат защищать свои позиции и гражданское население.

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в комментарии 24 Канала объяснил, что удары по Москве 9 мая – ничего большего, чем просто символизм, который сейчас Украине не нужен. По его словам, из-за дефицита украинского дальнобойного вооружения наша страна имеет другую цель.

Речь идет прежде всего об уничтожении инфраструктуры и логистики нефтеперевалки, а также поражение химической отрасли – то есть взрывчатки и электронных возможностей.