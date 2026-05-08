Об этом сообщает Der Spiegel.

Почему в Москве не будет западных журналистов?

По словам журналистов, представители Кремля в телефонном разговоре сообщили редакции об отмене аккредитации на парад 9 мая. Аналогичные звонки получили и другие иностранные СМИ, в частности ARD, ZDF, Sky, агентство AFP, итальянский телеканал Rai и японский NHK.

Формат освещения парада был изменен из-за текущей ситуации. Поэтому иностранные СМИ, которые уже получили аккредитацию, больше не будут допущены,

– отметил один из кремлевских чиновников.

Другим иностранным журналистам сообщили, что на парад допустят только российские медиа.

По данным Spiegel, это первый случай, когда Кремль сначала согласовал аккредитацию иностранным журналистам, а потом ее отозвал.

Как отмечают журналисты, Россия, похоже, проводит нынешние празднования "Дня победы" в значительно сокращенном формате. Ранее минобороны страны-агрессора также заявило, что из-за "текущей оперативной ситуации" на традиционном параде на Красной площади не будут демонстрировать военную технику – обычно в этот день в Москве проходил масштабный показ танков и другого вооружения.

Список гостей, которые будут присутствовать в Москве 9 мая, также существенно изменился. В частности, премьер-министр Словакии Роберт Фицо станет единственным официальным лидером европейской страны, который посетит российскую столицу.

Сам он заявил, что не будет участвовать в военном параде на Красной площади. По словам политика, он планирует лишь возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Среди других гостей Путина:

самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко;

президент Лаоса Тхонглун Сисулит;

верховный правитель Малайзии султан Ибрагим.

Также среди гостей заявлены руководители непризнанных Абхазии и Южной Осетии, которые Россия оккупировала в Грузии.

Между тем Владимир Зеленский рекомендовал иностранным лидерам воздержаться от поездок в Москву 9 мая. Президент Украины назвал такие намерения политиков "странным желанием".

Интересно! Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук в комментарии 24 Канала отметил, что россияне нарушили перемирие, и теперь Киев имеет полное моральное право атаковать Россию 9 мая. В то же время, по оценке эксперта, прямой удар по Москве маловероятен. Андрей Ткачук считает более реалистичными атаки на региональную инфраструктуру, в частности на нефтеперерабатывающие заводы, оборонные предприятия и другие стратегические объекты, которые сейчас могут быть более уязвимыми из-за переброски систем противовоздушной обороны.

Накануне 9 мая в России также усиливают меры безопасности вокруг Владимира Путина. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в этом году соответствующие меры необходимы из-за "террористической угрозы со стороны Украины".

К каким провокациям может прибегнуть Россия?

Накануне 9 мая Москва все активнее прибегает к риторике о возможном обострении. В частности, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова 7 мая заявила, что Москва "примет соответствующие меры", если Украина нанесет удары по России или попытается "сорвать" празднование.

По ее словам, речь идет об ударах по "центрам принятия решений" в Киеве.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева в эфире телеканала "Россия-1" даже озвучила возможные "цели". Она утверждает, что под удар в Киеве якобы попадет весь правительственный квартал и Верховная Рада.

По мнению аналитиков ISW, Кремль пытается создать впечатление, что способен влиять на ситуацию с безопасностью в Киеве и оказывать давление на партнеров Украины через угрозы эскалации. В то же время подобная риторика может свидетельствовать об обеспокоенности Владимира Путина из-за уязвимости Москвы и других тыловых регионов к украинским ударам.

Ранее Россия уже неоднократно использовала тему "Орешника" для давления на Украину и Европу. Таким образом Кремль пытался принудить Киев к уступкам и запугать западные страны размещением ракет в Беларуси.