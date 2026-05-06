Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук объяснил 24 Каналу, что Украина воспользовалась моментом и объявила перемирие первой, россияне его нарушили, и теперь Киев имеет полное моральное право атаковать в эти дни.

Зачем Россия предлагает перемирие на 9 мая?

По мнению политолога, угрозы ударить по центру Киева – это прежде всего запугивание, потому что Россия не видит других способов обезопасить себя накануне 9 мая. Парад для Путина – это основа всего режима, которая оправдывает ведение войны в Украине. Это образ "вечной борьбы с нацистским Западом". Поэтому отказ от него равнозначен идеологическому краху.

Запад состоится даже без техники, и Путин обязательно там будет. А это означает, что он и его окружение боится, потому что все понимают риск. Ведь во время открытого мероприятия с четким таймингом, когда известно, где и когда будет Путин, угроза для него становится максимальной. Именно поэтому они делают все возможное,

– сказал Ткачук.

Поэтому звонки к Трампу с предложением перемирия на 8 – 9 мая – это попытка защитить Путина на параде. ПВО, которые россияне стянули в Москву, мало, поэтому они хотят добиться, чтобы украинские дроны вообще не поднялись в воздух. К тому же удар украинского дрона по Москве в ночь с 4 на 5 мая стал для Кремля дополнительным психологическим шоком.

Обратите внимание! Россия нарушила режим тишины, который должен был начаться в полночь 6 мая. С начала суток враг уже 1820 раз сорвал режим прекращения огня. Президент Зеленский заявил, что Украина готовит жесткий ответ на действия России из-за невыполнения требований о прекращении боевых действий.

По мнению эксперта, удар по Москве маловероятен, но благоприятен для атак по региональной инфраструктуре – НПЗ, оборонных предприятиях и стратегических объектах, ведь из-за переброски ПВО они сейчас уязвимы как никогда.

"Этой возможностью надо воспользоваться и максимально нанести удар. Но есть и дипломатическое измерение: мы демонстрируем миру, что готовы к полноценному перемирию и реальным переговорам о мире. Этот сигнал мы посылаем четко", – подчеркнул Ткачук.

Что еще известно об ослаблении оборонной способности России?

Украина активизирует удары по стратегическим объектам на территории России, в частности в Москве, Челябинске и Екатеринбурге, что усиливает беспокойство Кремля относительно способности защищать свои регионы.

В то же время Россия обвиняет Зеленского в якобы угрозах удара по Москве 9 мая, хотя аналитики ISW расценивают это как искажение его заявлений, которое используют для обоснования возможных ответных атак.