Подобная риторика свидетельствует о неспособности российского руководства защититься от украинских ударов. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Каким ударам подвергается Россия?

По данным аналитиков, последние недели украинские военные активизировали удары по территории России, атакуя ряд стратегических объектов в Челябинске, Москве, Екатеринбурге, и также в Ленинградской и Краснодарской областях.

По мнению аналитиков, угрозы России "отомстить" Украине за потенциальные удары по Москве 9 мая свидетельствуют о беспокойстве Кремля относительно способности защитить от украинских атак тыловые регионы, а также российскую столицу.

Министерство обороны России 4 мая заявило о намерении придерживаться объявленного Владимиром Путиным перемирия 8-9 мая. Такое заявление прозвучало примерно за час до предложения президента Владимира Зеленского.

Напомним. Вечером 4 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил режим прекращения огня с 5 на 6 мая, которое должно было бы продолжаться в течение суток. Впрочем, Россия нарушила этот режим тишины, атаковав страну.

Кремль не признал заявление Зеленского. Министерство обороны России лживо обвинило Зеленского в угрозе нанести удар по Москве 9 мая, якобы озвученной во время выступления на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, и угрожало нанести "массированный ракетный удар в ответ по центру Киева",

– отмечают аналитики.

Институт изучения войны опровергает заявления российского оборонного ведомства, отмечая, что во время саммита Владимир Зеленский лишь констатировал о подготовке к параду в Москве 9 мая и их страх возможных атак.

Пропагандисты подали слова украинского президента как намек на возможный удар по параду, однако аналитики и отдельные источники считают, что Министерство обороны России на самом деле просто перекрутило слова Зеленского.

Кстати. Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко в эфире 24 Канала объяснял, что угрозы и заявления России о перемирии направлены только на свои интересы, в частности безопасное проведение парада в Москве 9 мая.

Что известно об украинских ударах по России?

Недавно украинские беспилотники атаковали Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области. Под ударом оказались 3 из 4 установок перегонки сырой нефти. В результате объект приостановил работу.

Соответствующий НПЗ является одним из ключевых для топливного обеспечения внутреннего рынка и имеет мощности для переработки десятков миллионов тонн нефти. Также предприятие поставляет топливо для нужд оккупантов.

Ранее украинские крылатые ракеты F-5 Flamingo атаковали объекты российского военно-промышленного комплекса в Чебоксарах, преодолев расстояние более 1,5 тысячи километров. Этот завод также обеспечивал оккупантов.

Также недавно беспилотник попал в одну из многоэтажек Москвы. Расстояние от здания до Кремля составляет 6 километров. В доме поврежден 36 этаж, здание расположено по Москвофильмовской, 8.

До этого дроны поразили объекты топливно-энергетического комплекса в районе порта Приморск в Ленинградской области России. Он является одним из главных российских терминалов для экспорта нефти через Балтийское море.

В конце апреля беспилотники также атаковали ключевой узел первичной переработки нефти на НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". В результате на объекте вспыхнул пожар, была повреждена установка АВТ-4.