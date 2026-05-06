Подібна риторика свідчить про нездатність російського керівництва захиститися від українських ударів. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Яких ударів зазнає Росія?

За даними аналітиків, останніми тижнями українські військові активізували удари по території Росії, атакуючи низку стратегічних об'єктів в Челябінську, Москві, Єкатеринбурзі, і також у Ленінградській та Краснодарській областях.

На думку аналітиків, погрози Росії "помститися" Україні за потенційні удари по Москві 9 травня свідчать про занепокоєння Кремля стосовно здатності захистити від українських атак тилові регіони, а також російську столицю.

Міністерство оборони Росії 4 травня заявило про намір дотримуватися оголошеного Володимиром Путіним перемир'я 8-9 травня. Така заява пролунала приблизно за годину до пропозиції президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо. Увечері 4 травня президент України Володимир Зеленський оголосив режим припинення вогню із 5 на 6 травня, яке мало б тривати протягом доби. Утім, Росія порушила цей режим тиші, атакувавши країну.

Кремль не визнав заяву Зеленського. Міністерство оборони Росії брехливо звинуватило Зеленського у погрозі завдати удару по Москві 9 травня, нібито озвученій під час виступу на саміті Європейського політичного співтовариства в Єревані, і погрожувало завдати "масованого ракетного удару у відповідь по центру Києва",

– зауважують аналітики.

Інститут вивчення війни спростовує заяви російського оборонного відомства, зазнаючи, що під час саміту Володимир Зеленський лише констатував про підготовку до параду у Москві 9 травня та їхній страх можливих атак.

Пропагандисти подали слова українського президента як натяк на можливий удар по параду, проте аналітики та окремі джерела вважають що Міністерство оборони Росії насправді просто перекрутило слова Зеленського.

До речі. Експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко в етері 24 Каналу пояснював, що погрози та заяви Росії про перемир'я спрямовані лише на свої інтереси, зокрема безпечне проведення параду у Москві 9 травня.

Що відомо про українські удари по Росії?

Нещодавно українські безпілотники атакували Кіришський нафтопереробний завод у Ленінградській області. Під ударом опинилися 3 з 4 установок перегонки сирої нафти. Унаслідок цього об'єкт призупинив роботу.

Відповідний НПЗ є одни із ключових для паливного забезпечення внутрішнього ринку та має потужності для переробки десятків мільйонів тонн нафти. Також підприємство постачає паливо для потреб окупантів.

Раніше українські крилаті ракети F-5 Flamingo атакували об'єкти російського військово-промислового комплексу в Чебоксарах, подолавши відстань понад 1,5 тисячі кілометрів. Цей завод також забезпечував окупантів.

Також нещодавно безпілотник влучив в одну з багатоповерхівок Москви. Відстань від будівлі до Кремля становить 6 кілометрів. У будинку пошкоджено 36 поверх, будівля розташована по Москвофільмівській, 8.

До цього дрони уразили об'єкти паливно-енергетичного комплексу в районі порту Приморськ у Ленінградській області Росії. Він є одним із головних російських терміналів для експорту нафти через Балтійське море.

Наприкінці квітня безпілотники також атакували ключовий вузол первинної переробки нафти на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". Внаслідок цього на об'єкті спалахнула пожежа, було пошкоджено установку АВТ-4.