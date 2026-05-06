Утім, Сили оборони контратакують на кількох напрямках. Про це йдеться в аналізі ISW.

Де наступають росіяни?

Окупанти посилюють свої спроби проникнення в Сумську область. Вони поповнюють втрати на півночі Сумської області, намагаючись створити обороноздатну буферну зону. 3 травня ворог здійснив моторизований штурм на півночі області.

Українські та російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Геолоковані відеозаписи, опубліковані 4 травня, показують, як українські війська піднімають прапор у центрі Миропілля (на північний схід від міста Суми), що свідчить про нещодавнє просування українських військ у цьому районі. Геолоковані відеозаписи, опубліковані 3 травня, показують, як українські війська обстрілюють російську техніку в центрі Рясне (на південний схід від міста Суми) та на дорозі на захід від населеного пункту, що свідчить про нещодавнє просування російських військ у цих районах,

– ідеться в матеріалі.

Цікаво! 2 травня росіяни заявили, буцімто захопили Миропілля. В ЗСУ спростували це і пояснили, що ворог хоче "показати результат" до 9 травня.

Росіяни продовжили наступати на північ та північний схід від Харкова. Сили оборони контратакували на північний схід від Харкова.

"Російські війська раніше провели місію з інфільтрації на північний схід від Харкова. Геолоковані відеозаписи, опубліковані 5 травня, показують український удар по російських військовослужбовцях у східних Землянках (на північний схід від Харкова), що, за оцінкою ISW, було місією з інфільтрації, яка не відбувалася протягом останніх 24 годин", – припустили аналітики.

Також загарбники продовжують використовувати невеликі групи інфільтрації, а іноді й мотоцикли, для штурмових операцій на північний схід від Харкова.

На Куп'янському, Великобурлуцькому, Слов'янському, Добропільському, Новопавлівському, Гуляйпільському, Херсонському напрямках, на заході Запорізької області росіяни не просунулися.

На Боровському напрямку наземної активності не було в обох сторін.

На Олександрівському напрямку росіяни відновили спроби проникнення невеликими групами, оскільки українські сили продовжують контратаки на напрямку Олександрівки.

Росіяни просочуються на Донеччині

5 травня російські війська провели місію з інфільтрації в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. На геолокованих відеозаписах, опублікованих 3 травня, видно, як українські війська обстріляли російського військовослужбовця у західній Костянтинівці після того, як, за оцінками ISW, відбулася місія з інфільтрації, якої не було протягом останніх 24 годин.

5 травня російські війська продовжили наступальні операції на Покровському напрямку, проникнувши на захід та північний захід від Покровська, тоді як українські війська просунулися на північ від Покровська та, як повідомляється, контратакували в цьому районі. Геолоковані відеозаписи, опубліковані 3 травня, свідчать про те, що українські війська просунулися в південній частині Білицького (на північ від Покровська).

Геолоковані відеозаписи, опубліковані 4 та 5 травня, показують, як українські війська завдали ударів по російських військовослужбовцях на захід та північний захід від Покровська поблизу Гришина після того, що, за оцінками ISW, було російськими місіями з інфільтрації, яких не було протягом останніх 24 годин.

Окупанти відвертають увагу ЗСУ

Один із засновників та заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN Третього армійського корпусу Костянтин Немічев в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, що росіяни шукають слабкі місця. Вони спробують тиснути на Суми та Чернігів, щоб створити враження широкого просування.