Впрочем, Силы обороны контратакуют на нескольких направлениях. Об этом говорится в анализе ISW.

Где наступают россияне?

Оккупанты усиливают свои попытки проникновения в Сумскую область. Они пополняют потери на севере Сумской области, пытаясь создать обороноспособную буферную зону. 3 мая враг совершил моторизованный штурм на севере области.

Украинские и российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области. Геолоцированные видеозаписи, опубликованные 4 мая, показывают, как украинские войска поднимают флаг в центре Мирополья (к северо-востоку от города Сумы), что свидетельствует о недавнем продвижении украинских войск в этом районе. Геолоцированные видеозаписи, опубликованные 3 мая, показывают, как украинские войска обстреливают российскую технику в центре Рясное (на юго-восток от города Сумы) и на дороге к западу от населенного пункта, что свидетельствует о недавнем продвижении российских войск в этих районах,

– говорится в материале.

Интересно! 2 мая россияне заявили, якобы захватили Мирополье. В ВСУ опровергли это и объяснили, что враг хочет "показать результат" до 9 мая.

Россияне продолжили наступать на север и северо-восток от Харькова. Силы обороны контратаковали на северо-восток от Харькова.

"Российские войска ранее провели миссию по инфильтрации на северо-восток от Харькова. Геолоцированные видеозаписи, опубликованные 5 мая, показывают украинский удар по российским военнослужащим в восточных Землянках (к северо-востоку от Харькова), что, по оценке ISW, было миссией по инфильтрации, которая не происходила в течение последних 24 часов", – предположили аналитики.

Также захватчики продолжают использовать небольшие группы инфильтрации, а иногда и мотоциклы, для штурмовых операций на северо-восток от Харькова.

На Купянском, Великобурлукском, Славянском, Добропольском, Новопавловском, Гуляйпольском, Херсонском направлениях, на западе Запорожской области россияне не продвинулись.

На Боровском направлении наземной активности не было у обеих сторон.

На Александровском направлении россияне возобновили попытки проникновения небольшими группами, поскольку украинские силы продолжают контратаки на направлении Александровки.

Россияне просачиваются в Донецкой области

5 мая российские войска провели миссию по инфильтрации в тактическом районе Константиновка – Дружковка. На геолоцированных видеозаписях, опубликованных 3 мая, видно, как украинские войска обстреляли российского военнослужащего в западной Константиновке после того, как, по оценкам ISW, состоялась миссия по инфильтрации, которой не было в течение последних 24 часов.

5 мая российские войска продолжили наступательные операции на Покровском направлении, проникнув на запад и северо-запад от Покровска, тогда как украинские войска продвинулись на север от Покровска и, как сообщается, контратаковали в этом районе. Геолоцированные видеозаписи, опубликованные 3 мая, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись в южной части Белицкого (к северу от Покровска).

Геолоцированные видеозаписи, опубликованные 4 и 5 мая, показывают, как украинские войска нанесли удары по российским военнослужащим к западу и северо-западу от Покровска вблизи Гришина после того, что, по оценкам ISW, было российскими миссиями по инфильтрации, которых не было в течение последних 24 часов.

Оккупанты отвлекают внимание ВСУ

Один из основателей и заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN Третьего армейского корпуса Константин Немичев в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, что россияне ищут слабые места. Они попытаются давить на Сумы и Чернигов, чтобы создать впечатление широкого продвижения.