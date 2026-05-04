Один из основателей и заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN Третьего армейского корпуса Константин Немичев в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, что цели оккупантов значительно шире одного направления. По его словам, Кремль ищет слабые места не только в Украине, но и следит за тем, где еще можно воспользоваться нестабильностью.

Россия снова хочет превратить Северную границу в зону давления

Командир полка беспилотных систем KRAKEN напомнил, что их подразделение работало и на Донбассе, и в Запорожье, а в 2024 году участвовал в срыве второй попытки российского наступления на Харьковщину. Тогда благодаря разведке удалось вовремя увидеть накопление сил врага и поднять вопрос строительства инфраструктуры и фортификаций, хотя, как признал Немичев, делать это надо было значительно раньше, а не через два года после освобождения области.

Важно! Украина строит сплошную линию обороны от Киевского водохранилища до Сум. Начальник инженерных войск ВСУ Василий Сиротенко заявил, что для этого выделяют много сил и средств, чтобы как можно быстрее усилить защиту северного направления и не допустить внезапных атак.

По его словам, именно своевременная реакция помогла остановить россиян, а на отдельных участках, в частности у Липцов, их даже удалось оттеснить от лесополос. В то же время враг и дальше держится в так называемой буферной зоне, а теперь пытается перенести ту же логику и на другие отрезки северной границы.

Думаю, ближайшее время они будут продолжать попытки давить не только на Сумы, но и на Чернигов и дальше. Это их задача, и они будут пытаться ее выполнять,

– сказал Немичев.

Речь идет не о большом наступательном результате, а о попытке растянуть украинские силы и создать впечатление более широкого продвижения.

К слову! На Сумщине Россия и дальше пытается сформировать так называемую буферную зону вдоль границы, но реального продвижения там нет. По данным ISW, 1 мая россияне даже пробовали проникнуть на украинские позиции через газопровод, однако успеха не достигли. Параллельно Москва запускает информационные вбросы о якобы "захвате" приграничных сел: группировка войск "Курск" официально опровергла заявления о потере Мирополья, подчеркнув, что район остается под контролем Сил обороны Украины, а ISW не подтвердил и российские сообщения о Корчаковке. Все это указывает, что Кремль пытается показать хоть какие-то "успехи" на северном направлении, хотя на самом деле ситуацию там изменить не может.

В большинстве случаев россияне заходят в пограничные поля, фиксируют присутствие у границы и используют это как картинку для внешней аудитории, в частности чтобы показать Дональду Трампу якобы новые захваты.

Это им ничего не дает. Это только "страшилка" на карте для Трампа, чтобы показать, что они захватывают много территорий,

– подчеркнул он.

Фактически такая тактика дает России не новое качество на фронте, а лишь дополнительный инструмент давления. Она заставляет Украину держать силы вдоль более широкого участка границы, хотя сами оккупанты часто просто стоят в открытой местности без всякого серьезного продвижения.

Кремль смотрит дальше за украинскую границу

Кроме давления на Сумскую, Харьковскую и Черниговскую, области в Кремле не отказываются и от более широких планов. Речь идет о поиске момента, когда Россия сможет использовать новый кризис или чужую слабость, чтобы проверить на прочность уже не только Украину, но и восточный фланг НАТО.

Путин и все его окружение ждут удобных моментов для того, чтобы зайти в страны Балтии,

– сказал Немичев.

При этом он отметил, что будущий ход войны будет зависеть от многих факторов, и один из них – технологии. Если на фронте произойдет новый прорыв, война может резко измениться, но если этого не будет, Кремль будет искать, где ему легче давить дальше, особенно там, где оборона не готова к такому уровню угрозы, как в Украине.

Возможно, Путин поймет, что ему трудно дается захватить территорию Украины, потому что армия уже пять лет воюет, есть опытные командиры, управленцы, менеджеры, которых трудно обойти. И он может решить воспользоваться странами Балтии, которые не готовы сейчас к войне в том объеме, который нужен,

– подчеркнул он.

Такая опасность не существует сама по себе, а вписывается в более широкий мировой кризис, где все меньше работают правила и все больше – право силы. Каждый авторитарный режим ждет возможности взять то, что считает своим, если видит, что за это не будет жесткого ответа.

Сегодня в мире не работают никакие законы – только закон силы. Кто сильнее, тот может захватить какое-то государство, вторгнуться на любую территорию. Это надо менять, потому что такими темпами мир может встретить третью мировую войну,

– подчеркнул он.

Именно поэтому, по его словам, ключевая задача для Украины не сводится только к удержанию нынешней линии фронта. Даже если война завершится, стране все равно нужна сильная армия, потому что в нынешнем мире именно она остается главной гарантией безопасности.

Что известно о линии обороны на севере и ситуации на фронте?

В СНБО отмечают, что строительство укреплений не означает угрозы наступления на Киев. Андрей Коваленко объяснил, что фортификации возводят от начала полномасштабной войны по всей стране, а сейчас речь идет об усилении обороны, потому что враг постоянно ищет слабые места, чтобы заставлять Украину перебрасывать резервы.

Несмотря на активные бои почти вдоль всей линии фронта, существенных изменений не произошло. Россияне давят на Сумщине, Харьковской, Донецкой, а также на южном направлении, пытаясь продвигаться малыми группами и создавать новые угрозы, однако украинские силы сдерживают эти попытки и наносят ответные удары.